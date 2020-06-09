Минск подтвердил заинтересованность в скорейшем вступлении в ВТО

Кстати, агентство уточнило, что заседание прошло в режиме видеоконференции под председательством постоянного представителя Беларуси в Женеве Юрия Амбразевича с участием представителей 17 стран. В своем выступлении Серпиков отметил, что несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, его страна продолжает активные двусторонние переговоры с заинтересованными членами ВТО и выражает готовность к проведению очередного заседания Рабочей группы по присоединению Беларуси в любые удобные для членов организации сроки.

В свою очередь заместитель гендиректора ВТО Алан Вулфф во время заседания дал понять, что расширение организации остается приоритетным направлением ее деятельности, и призвал страны продолжить активное взаимодействие по всем переговорным направлениям, в том числе, в удаленном режиме. Он представил и конкретные шаги, которые могут быть приняты присоединяющимися странами на данном этапе для вклада в многосторонний ответ на вызовы пандемии.

По итогам заседания Амбразевич подчеркнул важность вовлечения присоединяющихся стран в многостороннее взаимодействие и стратегическое планирование для борьбы с последствиями пандемии. Он обратил внимание своих коллег, что присоединение к ВТО представляет собой дорогу с двусторонним движением, а откровенный диалог с руководством организации имеет ценность для присоединяющихся стран не только как средство продвижения переговоров по присоединению, но и как возможность внести свой вклад в будущее этой международной организации.