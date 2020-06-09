Минвостокразвития предлагает упростить доступ к шельфу Арктики

К освоению шельфа предполагается допустить не только частные российские, но и иностранные компании, при условии, что их деятельность будет осуществляться на основе соглашений о консорциуме с компанией-агентом, которая будет работать от лица правительства России.

Полномочия компании-агента предлагается передать Фонду развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), единственным акционером которого является государственная корпорация "ВЭБ.РФ". Обязательные требования к заключению таких соглашений прописаны в законопроекте. Одним из условий, является, что доля агента Правительства России в соглашении составит не менее 25,1% (блокирующая доля в консорциуме).

Доля компании-агента в консорциуме может быть увеличена в зависимости от прогнозируемой добычи углеводородного сырья в нефтяном эквиваленте. Чем выше объем прогнозируемой добычи, тем больше доля агента Правительства. При добыче до 420 млн баррелей в год - доля агента 25,1%, от 421 до 700 млн баррелей - 27,6%, от 701 до 980 млн баррелей - 30,1%, от 981 млн до 1,26 млрд баррелей - 32,6%, при добыче от 1,26 млрд баррелей - 35,1%.

Действие законопроекта предполагается распространить для участков недр, не распределенных до 2021 года. Для лицензий, полученных до этого времени, изменения не предусмотрены.

Сейчас на шельфе России могут работать только компании с государственным участием более 50% ("Роснефть" и "Газпром"). Их право привлекать к работе частные компании, в том числе и иностранные, не ограничены, но из-за санкций против России в отношении разработки шельфа Арктики совместные проекты здесь были приостановлены.