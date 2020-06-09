Минздрав поблагодарил доноров за ответственное поведение во время эпидемии

Российская служба крови работала стабильно и эффективно во время эпидемии. Даже во время карантина доноры продолжали приходить на станции переливания и сдавать кровь, - так оценили работу службы в министерстве здравоохранения России.

- То, что служба крови и медицинские организации не испытывали недостатка в донорской крови и ее компонентах еще раз показывает то, что наши доноры готовы помогать даже в сложной ситуации. Даже во время самых серьезных ограничительных мер донорские станции не опустели, доноры продолжали приходить и сдавать кровь. Спасибо им огромное! - заявила сегодня заместитель директора НМИЦ гематологии Минздрава России, главный внештатный трансфузиолог Минздрава Татьяна Гапонова.

Ежегодно в стране заготавливается 1500 - 1800 тонн крови, из них традиционно 14 процентов - в выездных условиях, во время акций и "дней донора". При этом 99,6 процента всей крови сдают безвозмездные доноры. За последние 10 лет доля безвозмездных доноров увеличилась на 10 процентов. Полностью перешли на безвозмездное донорство в каждом третьем регионе.

По состоянию на конец мая 2020 года общее количество доноров крови и ее компонентов составляет 709 555 человек. Всего в период с января по май 2020 года было заготовлено 630 977 литров цельной крови (в 2019 году - 735 160), плазмы крови - 273 485 литров (в 2019 году - 318 140).

"В настоящий момент на хранении в банках крови находится более 1,5 млн. литров свежезамороженной плазмы и данный компонент временно не заготавливается, тогда как все усилия сосредоточены на заготовке эритроцитсодержащих сред, так называемых переносчиков кислорода, срок годности которых не более полутора месяцев, а также концентрата тромбоцитов - самого короткоживущего компонента крови. На сегодняшний день имеется более чем 2-х недельный запас этих компонентов, и прилагаются усилия по поддержанию его минимального уровня", - сообщили в Минздраве.

Ежедневный мониторинг показывает, что заявки, поданные медицинскими организациями в учреждения службы крови, обеспечиваются компонентами донорской крови в полном объеме.

В связи с эпидемией служба крови перешла на новый порядок работы: главная задача - обеспечить полный противоэпидемический контроль и защитить доноров от возможного инфицирования коронавирусом.

Сейчас на повестке дня - дача плазмы от доноров, которые переболели COVID-19.

- Альтруистический и позитивный настрой виден среди тех, кто уже перенес коронавирусную инфекцию, - сказала Татьяна Гапонова. - Многие из них приходят, чтобы обследоваться и понять, могут ли они быть донорами "антиковидной" плазмы. Хочется сказать в этот праздничный день огромное спасибо донорам, особенно тем, кто оставался донором даже в самые тяжелые времена. То что мы видим на протяжении всего этого года показывает, что мы можем положиться на наших доноров, мы можем быть уверены, что пациенты, нуждающиеся в донорской крови и ее компонентах не останутся без помощи.