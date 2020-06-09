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09.06.2020 16:08
Рубрика: Общество

Мурашко: Проведение "родительских дней" в детских лагерях нежелательно

Текст: Ирина Невинная

Доля детей, заболевших коронавирусом в России, составила менее 7 процентов от общего числа инфицированных, но у детей, имеющих сопутствующие заболевания, отмечались неблагоприятные исходы, - сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании Совета при Президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, которое прошло под председательством главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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На совещании обсуждались актуальные вопросы поддержки семей с детьми в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Открывая работу детских лагерей, необходимо, чтобы каждое детское учреждение имело четкий план действий, если кто-то во время смены заболеет, - заявил министр.

Он сформулировал основные требования.

"Медицинский пункт обязательно должен иметь изолятор. Мы направили рекомендации в адрес губернаторов, поскольку в этот период особо важно иметь прямой контакт с медицинской организацией. В этих рекомендациях в письме указано, что каждое учреждение подобного типа должно иметь приказ по маршрутизации в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе с пациентами с подозрениями на инфекционный процесс, и контактные телефоны медицинской организации, в которую должен госпитализироваться ребенок", - отметил Михаил Мурашко.

Фото: iStock
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Министр также сообщил, что руководителям летних лагерей не рекомендовано допускать родителей навещать детей.

"Мы рекомендовали для профилактики заносов инфекции отменить посещение родителями, особенно при коротких сменах, при этом общение детей с родителями необходимо сохранить при помощи сети интернет", - подчеркнул Мурашко.

Общество Здоровье Общество Семья и дети Правительство Минздрав Отдых детей в летних лагерях Пандемия коронавируса COVID-19

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