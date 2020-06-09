Мурашко: Проведение "родительских дней" в детских лагерях нежелательно

Доля детей, заболевших коронавирусом в России, составила менее 7 процентов от общего числа инфицированных, но у детей, имеющих сопутствующие заболевания, отмечались неблагоприятные исходы, - сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании Совета при Президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, которое прошло под председательством главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.

На совещании обсуждались актуальные вопросы поддержки семей с детьми в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Открывая работу детских лагерей, необходимо, чтобы каждое детское учреждение имело четкий план действий, если кто-то во время смены заболеет, - заявил министр.

Он сформулировал основные требования.

"Медицинский пункт обязательно должен иметь изолятор. Мы направили рекомендации в адрес губернаторов, поскольку в этот период особо важно иметь прямой контакт с медицинской организацией. В этих рекомендациях в письме указано, что каждое учреждение подобного типа должно иметь приказ по маршрутизации в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе с пациентами с подозрениями на инфекционный процесс, и контактные телефоны медицинской организации, в которую должен госпитализироваться ребенок", - отметил Михаил Мурашко.

Министр также сообщил, что руководителям летних лагерей не рекомендовано допускать родителей навещать детей.

"Мы рекомендовали для профилактики заносов инфекции отменить посещение родителями, особенно при коротких сменах, при этом общение детей с родителями необходимо сохранить при помощи сети интернет", - подчеркнул Мурашко.