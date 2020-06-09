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09.06.2020 00:31
Рубрика: В мире

На Кубе отметили международный день русского языка

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
В минувшие выходные на Кубе состоялись памятные мероприятия по случаю международного дня русского языка. В крупнейшем парке Гаваны - парке имени Ленина - были возложены цветы к установленному здесь бюсту Александра Сергеевича Пушкина, принимавшие в церемонии кубинцы прочитали стихи Великого поэта. О том, какую роль русский язык играет в жизни современной Кубы в интервью "Российской газете" рассказал представитель "Россотрудничества" на Острове Марат Каримов.

Как прошло празднование дня русского языка на Кубе в условиях карантина?

Марат Каримов: Помимо организованного при поддержке российского посольства и "Россотрудничества" возложения цветов к бюсту Пушкину в Гаване, региональные группы российско-кубинской дружбы и соотечественники в провинциях Матансас, Сантьяго-де-Куба и Сьего-де-Авила также провели памятные мероприятия, приуроченные к 221 годовщине со дня рождения поэта.

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Введенные карантинные меры действительно не позволили провести все, что было запланировано. Тем не менее, в онлайн-формате кубинские русисты и выпускники отечественных ВУЗов устроили своеобразный флэшмоб по случаю дня русского языка и дня рождения поэта, записав видео-поздравления и выложив их в соцсети.

Насколько популярен русский язык на Кубе?

Марат Каримов: В последние годы популярность русского языка возрастает, что связано с расширением двустороннего российско-кубинского сотрудничества в разных сферах деятельности. В этой связи изучению русского на Кубе уделяется повышенное внимание. Например, ежегодно в Россию в рамках программы "100 стипендий" направляются кубинские студенты и специалисты. Обязательным условием участия в этом проекте является изучение русского языка.

Где изучают русский язык на Острове Свободы?

Марат Каримов: С 2017 года в Гаванском университете под патронажем Института Русского языка имени А.С. Пушкина успешно работает одноименная кафедра.

Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
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В прошлом году начала работу кафедра русского языка и литературы имени Л.Н. Толстого в Университете Орьенте на востоке страны в городе Сантьяго-де-Куба. В январе этого года Южным федеральным университетом с тремя крупными ВУЗами Кубы - Гаванским университетом, Центральным университетом и университетом Гуантанамо - было подписано соглашение об открытии подготовительных факультетов по изучению русского языка. Безусловно, большой вклад в популяризацию русского языка вносят кубинские русисты, выпускники Института имени Максима Горького, а также наши соотечественники, постоянно проживающие на Кубе. Кроме того, на стадии практической проработки находится программа изучения русского языка по центральному телевидению.

Русский язык немыслим без русской литературы. Насколько сильный интерес проявляют кубинцы к отечественной литературе?

Марат Каримов: С учетом плотного сотрудничества наших стран на протяжения многих десятилетий русская литература остается очень популярной на Кубе.

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В Национальной библиотеке имени Хосе Марти под патронажем фонда "Русский мир" открыт специальный русский зал. Посетители не только могут приобщиться к классическим произведениям наших писателей, но и найти работы современных авторов.

Кроме того, имеется богатая электронная библиотека, которой пользуются студенты университетов, обучающихся русскому языку, а также кубинцы, владеющие им. Примером интереса к нашей литературе является показ отечественных фильмов, экранизированных по популярным произведениям русских и советских писателей, по центральному кубинскому телевидению. Не так давно в рамках празднования на Острове 115 годовщины со дня рождения Михаила Александровича Шолохова был показан фильм "Они сражались за Родину". На 12 июня запланирован показ фильма известного на Кубе российского кинорежиссера Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского".

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