На выплату пособий по безработице направлено 56,2 млрд рублей

Средства в размере 56,2 млрд рублей 9 июня перечислены Минфином из резервного фонда правительства для выплаты пособий по безработице, сообщает пресс-служба ведомства. Они направлены в Роструд и далее будут распределены по регионам.

"Выделение дополнительных средств из резервного фонда правительства РФ позволит своевременно и в полном объеме обеспечить всех граждан, признанных безработными, соответствующими пособиями", - заверили в пресс-службе Минфина.

Как уточнили в министерстве финансов, распоряжение о выделении Роструду из резервного фонда правительства дополнительных средств на предоставление бюджетам субъектов РФ субвенций на пособия по безработице было одобрено на заседании правительства России 4 июня.