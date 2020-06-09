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Социальная ответственность бизнеса

Проект: Вызов года 2020
Рубрика: Экономика

09.06.2020 09:17
Текст: Максим Милославский

Начинающие предприниматели смогут пройти бесплатное онлайн-обучение

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Молодые бизнесмены могут пройти бесплатное обучение в "Онлайн-Акселераторе МБМ". По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, лучшие слушатели смогут привлечь финансирование для развития своих стартапов.

Фото: iStock
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"Программа разработана для тех, кто хочет создать или вывести на новый уровень собственный бизнес, - объяснила Сергунина. - Предприниматели, набравшие по итогам обучения больше всего баллов, представят свои проекты на инвестиционной сессии. Это даст им возможность привлечь финансирование".

Слушателям предлагается пройти семь образовательных модулей. Им, например, расскажут, как придумать идею для бизнеса, собрать команду и создать продукт.

Как подать заявку на обучение, можно узнать на портале mbm.mos.ru.

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