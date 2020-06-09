Начинающие предприниматели смогут пройти бесплатное онлайн-обучение

Молодые бизнесмены могут пройти бесплатное обучение в "Онлайн-Акселераторе МБМ". По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, лучшие слушатели смогут привлечь финансирование для развития своих стартапов.

"Программа разработана для тех, кто хочет создать или вывести на новый уровень собственный бизнес, - объяснила Сергунина. - Предприниматели, набравшие по итогам обучения больше всего баллов, представят свои проекты на инвестиционной сессии. Это даст им возможность привлечь финансирование".

Слушателям предлагается пройти семь образовательных модулей. Им, например, расскажут, как придумать идею для бизнеса, собрать команду и создать продукт.

Как подать заявку на обучение, можно узнать на портале mbm.mos.ru.