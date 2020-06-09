НБА изучит новый опыт баскетбольной Германии

Первым серьезным баскетбольным турниром, возобновившимся после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса, стал чемпионат немецкой бундеслиги.

Причем матчи этих соревнований в Мюнхене в прямом эфире либо в записи с небольшой задержкой от реального времени в режиме "премьерного показа" транслирует постепенно набирающий обороты телеканал "ТВ Старт".

Опыт прогрессивной во многих отношениях бундеслиги и все, что связано с безопасностью для здоровья игроков и обслуживающего персонала, сейчас пристально изучают даже в однозначно сильнейшем клубном чемпионате планеты - североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), объединяющей команды из США и Канады.

В бундеслиге титул в эти дни разыгрывают десять участников, пока разделенных на две группы. С 17 июня начнутся четвертьфинальные противостояния из двух матчей.