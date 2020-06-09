Разгул новой коронавирусной инфекции, продолжающийся уже несколько месяцев, внес свои коррективы в развитие экономики и привычную жизнь людей, заставил приспособиться к новой реальности не только граждан, но и бизнес-процессы. О том, как пандемия влияет на устойчивое развитие компании Henkel в краткосрочной и долгосрочной перспективе, "РГ" рассказывает президент Henkel в России Сергей Быковских.

Сергей Львович, как компании удалось адаптироваться к новым условиям работы?

Сергей Быковских: Это не первый кризис в 30-летней истории HenkelХенкель в России, и все они были преодолены. Пандемия, конечно, явление исключительное, но бизнес на этом не заканчивается. Главное, чтобы был внутренний настрой, желание действовать: на это мы ориентируем своих сотрудников. Одна из сильных сторон глобального и локального бизнеса Henkel - способность воспринимать перемены и адаптироваться к ним. Мы рассуждаем прагматично: ситуация изменилась, надо меняться самим. В первую очередь - обезопасить сотрудников, ведь это наше главное достояние, с ними связаны все перспективы компании. Во вторую - обеспечить непрерывность производства, сохранность основных фондов и связей с поставщиками, поскольку мы тоже являемся звеном в глобальной цепочке поставок.

Эти задачи были выполнены. Конечно, если говорить о производственных и финансовых результатах, то есть определенные проблемы, но наша компания диверсифицированная, работающая по различным направлениям: товары массового спроса, косметика, бытовая химия, строительные материалы, индустриальные технологии. Спад в строительстве и промышленности сказался на производстве стройматериалов и индустриальной составляющей. А на бытовую химию, средства гигиены спрос не падал, на некоторые товары даже рос. В целом мы проходим через корона-кризис достаточно ровно, и для нас уже важно думать о перспективе: какие тренды будут на рынке, как там изменится ситуация? Чтобы расти дальше и по максимуму реализовывать свои возможности на рынке.

Год 30-летия Henkel в России ознаменован расширением производства на заводе в Ногинске. Какие дополнительные возможности это дает компании?

Сергей Быковских: Выпуск продукции на таком рынке, как Россия, компания всегда рассматривала как перспективу, поэтому наши производства в РФ наращивают мощность. За последний год открыты новые линии на заводах в Перми, Коломне и Тосно. В Ногинске с 200 до 320 миллионов единиц готовой продукции увеличен выпуск косметических средств, появились новые объекты инфраструктуры. Рост производства позволяет нам закрыть потребности рынков стран Евразийского экономического сообщества и наращивать экспорт в дальнее зарубежье.

Для Henkel важно задавать людям вектор спокойствия и уверенности, помочь сохранить здоровье

Расскажите, пожалуйста, о новой стратегии в производстве упаковки в рамках устойчивого развития.

Сергей Быковских: Тема устойчивого развития для глобальной и локальной компании является частью ДНК. Еще на стадии разработки продукта мы не только закладываем в него определенные потребительские и инновационные свойства, но и тщательно просчитываем воздействие на окружающую среду, в том числе уровень переработки упаковки. Наша цель - к 2025 году минимум 50 процентов нашей упаковки перевести на перерабатываемый пластик. Еще в прошлом году мы занялись поиском российских поставщиков переработанного пластика. И скоро на рынке появятся продукты под брендами Fa, Schauma и Pril с упаковкой из полностью переработанного пластика. Специалисты нашей научно-исследовательской лаборатории ищут новые формулы для производства упаковки из локального сырья, производство и утилизация которых значительно снизит нагрузку на окружающую среду. Это очень сложный комплексный процесс. Потому что упаковка должна одновременно быть экологичной и поддерживать потребительские свойства продукта: герметичность, влагонепроницаемость и т.д. Также в рамках стратегии на сокращение использования в упаковке первичного пластика из ископаемого сырья в сотрудничестве с одним из российских ретейлеров установили в торговых залах фандоматы для приема использованной пластиковой упаковки, которая после отправляется в переработку.

Ожидается ли появление новых продуктов и расширение существующих линеек?

Сергей Быковских: Во время пандемии, когда все офисные сотрудники работали дистанционно, мы вывели на рынок новый продукт: санитайзер для рук в формате спрея, продемонстрировав отличную командную работу в сжатые сроки. Идея появилась в апреле, в мае начали производство, а сейчас уже идут поставки в розничные сети.

Что касается расширения, то, например, линейку Got2B дополнили средствами для окрашивания волос. Считаем, что краска под брендом, специализирующимся на уходе и восстановлении волос, имеет большие перспективы на рынке. В этом сегменте также запускается новая краска Gliss. У продуктов линейки Schauma Natural care появилась новая улучшенная рецептура.

У потребителей сейчас возникают новые запросы, связанные с пандемией, люди стали больше времени проводить дома. И для Henkel в этой ситуации важно задавать людям вектор спокойствия и уверенности, помочь хорошо выглядеть и сохранить здоровье, а значит, и хорошее настроение.