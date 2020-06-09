Объявлены 80 финалистов конкурса проектов Art Team

Авторы 80 отобранных экспертным жюри проектов примут участие в двухдневном очном образовательном интенсиве в Москве, а также получат возможность представить свои проекты потенциальным инвесторам на фестивале "Российская креативная неделя" (Russian Creativity Week), проведение которого запланировано в Парке Горького в сентябре этого года.

Лидерами по числу финалистов стали следующие регионы: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская и Томская области, Республика Татарстан и Пермский край.

"Среди проектов финалистов мы отметили интересные нестандартные идеи, а также творческие инициативы, которые уже реализуются, но локально, в узком формате, - все они, на наш взгляд, обладают высоким потенциалом. Разработанная нами программа для авторов креативных проектов и молодых талантливых людей, заинтересованных в развитии в данной сфере, к созданию которой мы привлекли лидеров творческой и бизнес-сферы, позволит участникам не только получить инструменты для реализации своих идей, но и даст навыки, которые позволят им развиваться в любой профессиональной сфере" - говорит директор Роскультцентра Марина Абрамова.

Ознакомиться с проектами всех финалистов можно на официальном сайте Art Team.