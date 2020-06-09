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Рубрика: Спорт

Планы на лето

У мастеров игры на песке наконец-то появилась ясность с календарем
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8178)
Международная федерация волейбола (ФИВБ) обновила актуальный календарь официальных соревнований по пляжному варианту игры, в котором наши Вячеслав Красильников и Олег Стояновский из клубной системы новоуренгойского "Факела" являются действующими чемпионами мира. Историческое золото они завоевали в прошлом году на песчаных кортах немецкого Гамбурга.

Увы, но в своем высоком статусе россияне вынуждены фактически пропустить международный сезон-2020. Пара в текущем "Мировом туре" выступила только на мартовском этапе элитной категории "четыре звезды" в Катаре, где добралась до четвертьфинала. Спустя несколько дней в Малайзии состоялись менее значимые соревнования, а затем в календаре из-за пандемии коронавируса наступила длительная пауза.

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ФИВБ была вынуждена отменить все этапы высших категорий от трех до пяти звезд, теперь в конце июля - августе планируется провести мужские и женские турниры с небольшим призовым фондом в Любляне (Словения), Вадуце (Лихтенштейн), Сеннерборге (Дания), Монпелье (Франция) и Клайпеде (Литва). Но Красильников и Стояновский участия принимать не планируют, не тот уровень конкуренции. Скорее всего, лучшую пару мира можно будет увидеть в деле на этапах чемпионата страны.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) уже с 1 июля соревнованиями в Обнинске Калужской области с призовым фондом 300 тысяч рублей планирует возобновить проведение чемпионата страны. Турнир посвящен 40-летию победы мужской сборной СССР Союза на Олимпиаде-1980. Пока в 2020 году состоялся только один этап первенства России для мастеров игры на песке, в середине марта команды сражались на крытых кортах в Архангельске. Затем майские и июньские этапы в Москве, Волгограде и Липецке были вынужденно перенесены на более поздние сроки.

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В обновленном календаре ВФВ значатся турниры чемпионата России в Обнинске (1-5 июля), Москве (9-12 июля), Кемерове (16-19 июля), Касимове Рязанской области (22-26 июля), Липецке (30 июля - 2 августа), Санкт-Петербурге (7-9 августа, только мужские команды), Казани (13-16 августа), Сочи (9-13 сентября, финальный этап). Кубок страны планируется разыграть в сентябре в "Волей Граде" под Анапой.

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