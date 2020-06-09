Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Татьяна Замахина 
14:19 09.06.2020

Одобрены поправки против завышения кадастровой стоимости

Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект, который поможет сделать кадастровую оценку более справедливой и исправить накопившиеся ошибки в этой сфере. Россияне, столкнувшиеся с завышением, смогут добиться снижения налога на имущество.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Закон позволит реализовать требование Послания президента 2018 года, в котором речь идет об устранении "перегибов" при оценке недвижимости граждан.

Фото: iStock
Госдума проголосовала за упрощенное гражданство для родителей россиян

"Любая методологическая ошибка в определении кадастровой стоимости должна трактоваться в пользу собственника, - прокомментировал поправки спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Такие ошибки, намеренные или случайные, всегда стоят денег и нервов".

В связи с этим новый закон, отметил он, обяжет снижать ошибочную стоимость задним числом, с первой даты ее внесения в ЕГРН. "Это даст возможность требовать перерасчета налоговых платежей за весь период действия ошибочной записи", - подчеркнул Володин.

Кроме того, оспорить кадастровую стоимость в досудебном порядке станет проще. Для этого достаточно будет направить соответствующий запрос через МФЦ. При выявлении даже одной ошибки государственные бюджетные учреждения регионов обязаны будут проверить и исправить огрехи и по другим однотипным объектам.

Законопроект дает новый и удобный механизм по исправлению ошибок, подчеркнул на пленарном заседании замглавы Росеестра Алексей Бутовецкий. Он привел в пример садоводческое товарищество, которое не согласно с кадастровой оценкой своей недвижимости. По нынешним правилам, всем садоводам надо заниматься оспариванием. А после принятия поправок "достаточно одному человеку будет сходить, доказать, что есть ошибка по одному земельному участку". И тогда пересчет сделают всем садоводам, отметил чиновник.

Согласно документу, Росреестр будет вести постоянный надзор за кадастровой оценкой. Кроме того, руководители учреждений из этой сферы лично ответят за результат оценки и за то, исправляются ли ошибки. Их, в частности, могут уволить, если в течение года суд неоднократно удовлетворит иски об оспаривании кадастровой стоимости.

Володин: Госдума приняла 29 законов, необходимых в период пандемии

Результаты оценки будут рассматриваться публично, и вносить изменения без такой открытой процедуры будет нельзя. Это позволит снизить влияние региональных властей на государственные кадастровые учреждения, говорится в пояснительной записке.

Вопрос несправедливой оценки важен и для граждан, и для бизнеса. "Сегодня кадастровая стоимость порой в разы превышает рыночную, - отметил депутат от ЕР Юрий Смирнов. - А налоги приходится платить с первой". В условиях пандемии это создало дополнительную проблему для бизнеса, отметил он.

Сейчас читают

Ипотека
08.06.2020

Лимит госсредств на сельскую ипотеку почти исчерпан из-за ажиотажа

Лимит госсредств на сельскую ипотеку почти исчерпан из-за ажиотажа

Госсредства на льготную сельскую ипотеку почти исчерпаны. За три месяца ее успели получить чуть менее 8 тысяч человек, говорят в Минсельхозе. Если лимит удастся увеличить до 6,4 млрд рублей, жильем будут обеспечены еще 50 тысяч семей

Коммерческая недвижимость
08.06.2020

Арендаторам дали право уйти от несговорчивых арендодателей

Арендаторам дали право уйти от несговорчивых арендодателей

Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает предпринимателям расторгать договор аренды на "льготных" условиях без уплаты штрафов. Порядок будет действовать до 1 октября нынешнего года

Ипотека
07.06.2020

Программа льготной ипотеки может быть продлена

Программа льготной ипотеки может быть продлена

Спрос на жилье во многих регионах почти вернулся к докризисному уровню, отмечают эксперты. Большую роль в этом сыграла программа ипотеки с господдержкой под 6,5 процента. Сейчас в отрасли ведется дискуссия о ее продлении