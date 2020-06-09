Одобрены поправки против завышения кадастровой стоимости

Закон позволит реализовать требование Послания президента 2018 года, в котором речь идет об устранении "перегибов" при оценке недвижимости граждан.

"Любая методологическая ошибка в определении кадастровой стоимости должна трактоваться в пользу собственника, - прокомментировал поправки спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Такие ошибки, намеренные или случайные, всегда стоят денег и нервов".

В связи с этим новый закон, отметил он, обяжет снижать ошибочную стоимость задним числом, с первой даты ее внесения в ЕГРН. "Это даст возможность требовать перерасчета налоговых платежей за весь период действия ошибочной записи", - подчеркнул Володин.

Кроме того, оспорить кадастровую стоимость в досудебном порядке станет проще. Для этого достаточно будет направить соответствующий запрос через МФЦ. При выявлении даже одной ошибки государственные бюджетные учреждения регионов обязаны будут проверить и исправить огрехи и по другим однотипным объектам.

Законопроект дает новый и удобный механизм по исправлению ошибок, подчеркнул на пленарном заседании замглавы Росеестра Алексей Бутовецкий. Он привел в пример садоводческое товарищество, которое не согласно с кадастровой оценкой своей недвижимости. По нынешним правилам, всем садоводам надо заниматься оспариванием. А после принятия поправок "достаточно одному человеку будет сходить, доказать, что есть ошибка по одному земельному участку". И тогда пересчет сделают всем садоводам, отметил чиновник.

Согласно документу, Росреестр будет вести постоянный надзор за кадастровой оценкой. Кроме того, руководители учреждений из этой сферы лично ответят за результат оценки и за то, исправляются ли ошибки. Их, в частности, могут уволить, если в течение года суд неоднократно удовлетворит иски об оспаривании кадастровой стоимости.

Результаты оценки будут рассматриваться публично, и вносить изменения без такой открытой процедуры будет нельзя. Это позволит снизить влияние региональных властей на государственные кадастровые учреждения, говорится в пояснительной записке.

Вопрос несправедливой оценки важен и для граждан, и для бизнеса. "Сегодня кадастровая стоимость порой в разы превышает рыночную, - отметил депутат от ЕР Юрий Смирнов. - А налоги приходится платить с первой". В условиях пандемии это создало дополнительную проблему для бизнеса, отметил он.