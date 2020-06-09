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09.06.2020 10:05
Рубрика: Общество

Психологи: ограничения из-за пандемии сильнее всего повлияли на молодых

Текст: Наталья Панасенко

Ограничения, введенные из-за коронавируса, особенно негативно сказались на психическом состоянии молодежи. Как показали результаты онлайн-опроса, в возрастной группе от 18 до 25 лет зафиксировано увеличение случаев тяжелой депрессии.

В онлайн-опросе участвовали более 2000 человек. Исследователи предложили им заполнить так называемую ISR-анкету - инструмент, который позволяет установить симптомы психических расстройств.

Фото: Victoria Jones/PA via AP
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Юсеф Шибан, профессор клинической психологии в частной высшей школе Геттингена (Германия), комментируя результаты опроса, проведенного его институтом совместно с университетом Регенсбурга (Германия), норвежским университетом прикладных наук и Карлтонским университетом в Оттаве (Канада), обеспокоен негативной тенденцией.

По его словам, ожидалось, что доля случаев тяжелой депрессии среди населения не превысит 1%, однако выяснилось, что этот показатель достигает 5%. Ожидается, что последствия карантинных мер могут сохраниться в долгосрочной перспективе.

Ранние многочисленные исследования также свидетельствовали об обострении психологических проблем у молодежи на фоне коронавируса. В конце мая 40,4% опрошенных назвали свою личную ситуацию стрессовой. 22,6% чувствовали себя одинокими. Кроме того, каждый третий жаловался на низкую социальную поддержку - в 2012 году таких было лишь 17%. "Молодые люди страдают от неуверенности перед ближайшим будущим, испытывают неопределенность и сильное чувство страха", - отметил Шибан в одной из работ.

По его мнению, увеличению числа психологических расстройств можно противостоять. Профессор советует найти социально значимые занятия и сосредоточиться на балансе личных и общественных возможностей, которые возникают в текущей ситуации.

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