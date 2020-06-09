Пенсионерам с севера компенсируют поездку на отдых по электронным билетам

Пенсионерам, проживающим в северных регионах, хотят упростить получение компенсации стоимости проезда к месту отдыха. С соответствующей инициативой выступил Минтруд, сообщили в пресс-службе ведомства.

Планируется, что вместе с заявкой на компенсацию через портал Госуслуг или сайт Пенсионного фонда, граждане смогут отправить электронные версии проездных билетов. Ранее им приходилось везти бумажные документы, подтверждающие поездку, в Пенсионный фонд.

"Билеты, подписанные электронной подписью транспортной организации, можно будет направить через портал Госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР одновременно с подачей заявления в электронном виде", - пояснил заместитель министра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов.

Он также напомнил, что на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно имеют право раз в два года получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Возместить потраченную сумму можно как подав заявление удаленно, так и непосредственно обратившись в территориальное отделение Пенсионного фонда или МФЦ.