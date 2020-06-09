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09.06.2020 11:50
Рубрика: Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Текст: Ольга Игнатова
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как напоминают в ПФР, по постановлению правительства им полагается выплата в размере 12 130 рублей в месяц. Деньги выплачиваются на каждого человека, за которым осуществляется уход.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Кто имеет право на выплаты? Работники различных государственных и негосударственных организаций, которые стали временными опекунами инвалидов и престарелых людей, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, а также стационарных отделений. Также выплаты полагаются сотрудникам различных организаций, которые ухаживали за инвалидами, пожилыми, детьми-сиротами. Выплаты получат и волонтеры, которые стали временными опекунами социально незащищенных категорий граждан.

Пенсионный фонд уже одобрил выплаты 280 опекунам. По предварительным данным, всего средства смогут получить почти 4 тыс россиян.

Для получения средств необходимо до 1 октября подать заявление через Портал госуслуг, клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр. Никаких подтверждающих документов не нужно - право на выплату проверяется по реестрам, сформированным региональными властями. Для того, чтобы получить выплаты за апрель - май и за июнь, нужно подать два отдельных заявления.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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В заявлении указываются имя, СНИЛС и номер телефона получателя средств, а также реквизиты банковского счета для перечисления выплаты. Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в течение трех рабочих дней.

В случае отказа человек получает уведомление с указанием причины, которое направляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения. Отказать могут, если в реестре субъекта РФ нет информации о заявителе либо если он представил недостоверные данные.

Выплата не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

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