Почему плавильный котел наций не смог переварить расовые противоречия в США

О том, насколько глубоко в "белой" и "черной" части американского общества сидят не изжитые до сих пор расовые предрассудки, знаю не понаслышке. Причины заскорузлой и взаимной неприязни между этими этническими группами населения США во время журналистской работы в Вашингтоне мне "на пальцах" разъяснил один из моих приятелей. Джон Айлер, 50-летний белый американец, страдавший хроническими болями в спине и постоянно принимавший болеутоляющие таблетки, постоянно таскал с собой холодное и огнестрельное оружие (законы штата Мэриленд, где он проживал, это позволяли). На мои неоднократные и недоуменные вопросы: "Джон, зачем тебе каждый раз вооружаться до зубов при выходе на улицу среди бела дня?" американец, быстро осмотревшись по сторонам, тихо отвечал: "Отбиваться от негров".

В понедельник прошли похороны афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого от рук полицейских вызвала волну разрушительных протестов и вновь поставила ребром проблему расизма в США. До этого в течение нескольких дней Америка прощалась с Флойдом. В Ричмонде протестующие спроецировали его фотографию на статую генерала-конфедерата Роберта Ли (на фото), вокруг которой давно идут споры на расовой почве. Фото: AP

Защити себя сам

Как объяснял собеседник, отношения с "цветными" у него не заладились еще в школе. "Афроамериканцы, как теперь их политкорректно принято называть, постоянно к нам придирались, отнимали деньги, воровали вещи и распространяли наркотики. Одними кулаками я себя защитить не мог, один раз пришлось пустить в дело нож, и только после этого они от меня отстали", - поделился Джон подробностями своих нелегких школьных будней.

- Так у вас же в Америке высокопрофессиональная полиция. Что же ты или твои родители не обратились за помощью к копам?

- Ха! Не знаю, как там у вас в России, а в этой стране полиция приезжает только для того, чтобы обвести твой теплый труп на земле белым мелом. Защитить себя, тем более от черных, ты здесь можешь только сам! - уверенно говорил Джон, кивая головой на висящую у него под курткой кобуру с шестизарядным серебристым револьвером.

Стволов у него было не меньше дюжины. Револьверы, пистолеты и полуавтоматические винтовки валялись на каждом углу его двухэтажного частного дома. Однажды Джон пригласил меня в гости на День благодарения. За поеданием традиционной индейки поинтересовался, не опасно ли так беспечно раскидывать огнестрел по всему дому.

- Наоборот, ведь когда ко мне полезут воры - 100 процентов это будут черные, - далеко бежать за оружием не придется. Однажды так уже было и мне пришлось пару раз пальнуть в них.

Мы с Джоном частенько ездили на стрельбище в городок Фэрфакс, что в получасе езды от Вашингтона. Каждый раз, выходя на дорожку в стрелковой галерее, он вешал мишени, на которых были изображены представители черного населения США. Вдоволь настрелявшись по ним, он говорил: "Запомни, мой русский друг: "цветные" в этой стране с давних времен понимают только язык силы! И по-другому с ними нельзя".

В кого стреляют чаще

Джон уверял меня, что он не был ни пещерным расистом, ни последователем ку-клукс-клана. Позже стало понятно, что относительно образованный и в целом адекватный представитель американского среднего класса в своих подчеркнуто недружелюбных по отношению к темнокожим согражданам высказываниях лишь отражал сохраняющиеся в США и глубоко засевшие в подсознании многих белых американцев пережитки рабовладельческого строя в этой стране. Как известно, именно рабство в начале XVII века стало причиной появления африканцев в Америке.

Официально с ним навсегда покончила Гражданская война в США 1861-1865 годов и последовавшая эмансипация афроамериканцев в соответствии с прокламацией об освобождении рабов президента Авраама Линкольна. Однако неофициально отношение к чернокожим американцам, многие из которых сегодня живут на дотации государства, прозябают в хронической бедности и оттого являются главными фигурантами криминальной хроники, в Штатах до сих пор измеряется в отдельной системе координат.

Доля афроамериканцев, согласно переписи 2010 года, составляет всего 12,6 процента от всего 330-миллионного населения США. Ожидается, что проходящая в этом году в США перепись-2020 покажет снижение количества чернокожего населения и размывание его доли другими этническими группами, прежде всего испаноязычными.

Несмотря на этот демографический тренд, статистика однозначно свидетельствует о явных диспропорциях в силовом отношении правоохранителей именно к чернокожему нацменьшинству. Так, по данным сайта mappingpoliceviolence.org (карта полицейского насилия. - Прим. "РГ"), офицеры призванной "служить и защищать" всех американцев полиции в три раза чаще стреляют в чернокожих, чем в белых граждан. Стреляют, как правило, наповал - такие требования содержат протоколы о применении огнестрельного оружия служителям закона в США. При этом в 99 процентах случаев внутреннее расследование признает огонь на поражение оправданным. В том же Миннеаполисе, где садист-полицейский при задержании наступил на шею и задушил безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, такая техника ареста подозреваемых, как выяснилось, применялась годами. Стоит ли говорить о том, что две трети подобных удушающих приемов применялись к чернокожим, притом что их количество меньше 19 процентов от всех горожан.

Эмансипация предрассудков

Справедливости ради замечу, что расхожий стереотип о том, что чуть ли не каждый второй черный житель Америки является уголовником, отчасти основан на криминальных реалиях. Они заключаются в том, что больше 52 процентов зафиксированных в США с 1980 по 2008 год убийств совершено афроамериканцами. И консервативный истеблишмент частенько использует этот контраргумент при обсуждении проблемы "полицейского насилия", а также обвиняет самих чернокожих сограждан в расизме.

Так, в 2016 году Руди Джулиани - бывший мэр Нью-Йорка и нынешний соратник президента США Дональда Трампа - скандально заявил, что именно расовая неприязнь лежит в основе движения "Черные жизни важны", возникшего в качестве ответа на регулярные убийства афроамериканцев полицией. "Это целиком расистское движение. Потому что, во-первых, оно разделяет нас. Все жизни важны: белых, черных, всех. Во-вторых, "Черные жизни важны" никогда не протестует, когда в Чикаго каждые 14 часов кого-то убивают и, возможно, 70-80 процентов убийств совершается черными", - заявил Джулиани.

Столь предвзятое отношение "белых хозяев жизни" в США, экстраполируемое на всех без исключения темнокожих сограждан, закономерно вызывает далеко не самые теплые ответные чувства в среде "цветных". В итоге этот десятилетиями зудевший нарыв американского общества вновь вскрылся после трагических событий в Миннеаполисе.

Скрытая сегрегация и расовая дискриминация - норма современной жизни в США

Скрытая сегрегация и расовая дискриминация - норма жизни в США. Правда, об этом все знакомые американцы, за исключением Джона Айлера, старались вслух не говорить. Уж больно неудобная и болезненная тема. Знаменитый американский плавильный котел наций, как наглядно демонстрируют последние события в охваченных массовыми беспорядками городах США, оказался не в состоянии переварить исторически обусловленные расовые противоречия. На самом деле Америке нужно нечто большее, чем выплаты и репарации "обиженным и угнетенным". Америке нужна новая эмансипация расовых предрассудков.