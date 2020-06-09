Под новые санкции США попали более сотни судов иранской компании

Вступили в силу анонсированные еще полгода назад санкции США в отношении иранской транспортной компании IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines). По мнению Вашингтона, данная фирма перевозит детали, помогающие Ирану создавать оружие массового уничтожения.

"Теперь сотрудничающие с Тегераном представители коммерческой и судоходной сферы должны искать другие методы доставки товаров в республику", - пояснил госсекретарь США Майк Помпео. По данным ТАСС, флот IRISL насчитывает более сотни судов.

В ноябре 2018 года Вашингтон усилил санкции против Ирана. В черный список попали более 700 банков, компаний и физических лиц. Также были ограничены поставки иранской нефти на мировой рынок.