Новости

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием актера Ефремова 02:44
Под новые санкции США попали более сотни судов иранской компании 02:37
Трамп: Полиция должна использовать только "подходящий" уровень насилия 02:37
Американские астронавты дважды выйдут в открытый космос с борта МКС 02:13
В США истребитель F-35A совершил жесткую посадку 02:05
ВОЗ рекомендовала россиянам продолжить соблюдать масочный режим 01:10
В электронную трудовую книжку можно будет внести старые записи 01:00
Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП 00:35
Четверо военнослужащих пострадали при крушении C-130 в Ираке 00:29
Очевидцы рассказали о состоянии спровоцировавшего ДТП актера Ефремова 00:17
МВД подтвердило задержание Михаила Ефремова 00:12
МГИК: Ротация членов избиркома не отразится на работе 00:06
Пострадавший в ДТП с участием Ефремова находится в крайне тяжелом состоянии 00:04
Михаилу Ефремову может грозить до семи лет лишения свободы за ДТП 08.06.2020
Военно-транспортный самолет ВВС США разбился в Ираке 08.06.2020
Садовое кольцо перекрыли после ДТП с Михаилом Ефремовым 08.06.2020
Опубликованы фото и видео ДТП с актером Михаилом Ефремовым 08.06.2020
ВОЗ: Россия должна быть готова к росту случаев заражения COVID-19 08.06.2020
Названа причина ДТП с участием Михаила Ефремова 08.06.2020
Актер Михаил Ефремов задержан после аварии в центре Москвы 08.06.2020
Артист Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы 08.06.2020
В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом 08.06.2020
"Газпром" заключил крупнейший контракт на поставку газа внутри России 08.06.2020
Синоптики предупредили россиян о сильной жаре 08.06.2020
В Калмыкии возбудили дело после убийства малолетних детей и их матери 08.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 02:37
Рубрика: В мире

Под новые санкции США попали более сотни судов иранской компании

Вступили в силу анонсированные еще полгода назад санкции США в отношении иранской транспортной компании IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines). По мнению Вашингтона, данная фирма перевозит детали, помогающие Ирану создавать оружие массового уничтожения.

США ввели санкции против руководителей иранской ядерной программы

"Теперь сотрудничающие с Тегераном представители коммерческой и судоходной сферы должны искать другие методы доставки товаров в республику", - пояснил госсекретарь США Майк Помпео. По данным ТАСС, флот IRISL насчитывает более сотни судов.

В ноябре 2018 года Вашингтон усилил санкции против Ирана. В черный список попали более 700 банков, компаний и физических лиц. Также были ограничены поставки иранской нефти на мировой рынок.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Санкции против Ирана

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Мишустин объявил о частичном снятии ограничений для зарубежных поездок
Как Москва будет возвращаться к привычной жизни
Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП
Путин подписал закон об увеличении минимального пособия на первого ребенка
В России появится федеральный регистр сведений о населении
Америка оказалась расколота на два непримиримых лагеря
Как в европейских странах оценивают действия властей в период пандемии