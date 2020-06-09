Широко известный в России и за ее пределами холдинг "Современные технологии обработки древесины" ("СТОД") отметит летом свое пятнадцатилетие. С 2005 года санкт-петербургская компания работает в Тверской области - старинном, почти с тысячелетней историей русском городе Торжке.

"СТОД" - предприятие европейского уровня и по внешнему виду, и по качеству производства, и по объемам выпуска продукции. Вот уже много лет это своего рода визитная карточка отрасли. Получить работу на нем считается большой удачей, гарантией социальной стабильности. Насколько все это важно в нашей глубинке, говорить не приходится.

Одно из непреложных правил бизнеса гласит: любое производство должно развиваться, иначе оно деградирует. Чтобы дать импульс такой сфере, как современная деревообработка, нужно "немного" - талант, умение, знания, кадры и средства. Еще нужно очень большое желание сделать что-то стоящее здесь, у нас дома.

Такое желание у хозяев "СТОД" имелось. Как результат, в чистом поле, "с нуля" было создано уникальное вертикально интегрированное производство. Сначала - завод "Талион Терра", который начал производить клееный брус из шпона, спрос на который превзошел все ожидания.

Были разработаны и сертифицированы модульные строения, которые могут изготавливаться в заводских условиях и собираться в течение 6-8 часов в любых климатических условиях. Даже многоквартирные 3-4-этажные деревянные дома оказались под силу предприятию. Из отходов производства изготавливались топливные гранулы - пеллеты, 100% которых уходили на экспорт.

Но хотелось двигаться дальше. В сложной экономической ситуации, обусловленной резким снижением курса национальной валюты в 2014 г., удалось построить и вывести на проектную мощность завод "Талион Арбор", производящий плиты с ориентированным расположением стружки (OSB).

Для его оснащения в 2013 г. "СТОД" купил у немецкой машиностроительной компании DIEFFENBACHE GMBH оборудование для производственной линии по изготовлению плит OSB. Производительность этого оборудования скрупулезно и тщательно просчитали инженеры холдинга и пришли к выводу, что по соотношению цена-качество должна она составлять 1618 куб. метров (запомним эту цифру!) в сутки для плиты толщиной 12 мм - самой ходовой, по оценкам экономистов, на тот момент. Именно под нее проектировался пресс - важнейший элемент всей линии.

Очень недешевое оказалось оборудование. Ввозной НДС составлял на тот момент 18% от стоимости, что не просто существенно, но исключительно важно при инвестициях в миллиарды рублей. Предприятие оказалось перед выбором - взять дополнительные средства у ГК "ВЭБ.РФ" или воспользоваться льготой, которая предусмотрена правительством, - просить о включении закупаемого оборудования в утвержденный Постановлением Правительства РФ № 372 в апреле 2009 г. "Перечень технологического оборудования, аналоги которого не производятся в Российской Федерации и ввоз которого на таможенную территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость". Чиновники поддержали: "Вы не первые, государство готово помочь!"

Процесс этот не быстрый. От момента подписания контракта до появления из-под пресса первого листа плиты OSB прошло несколько лет. И тут появились обстоятельства: таможенная проверка и выводы - предприятие необоснованно воспользовалось льготой. Возник спор.

Цена спора - более шести с половиной миллиардов рублей. Но главная цена - банкротство предприятия без всяких условий, безработица для людей, прекращение поступления налогов в бюджет. Кстати, о налогах. За последние три года "СТОД" заплатил в бюджет 2,166 млрд руб.

Резонный вопрос: почему и когда появился пристальный таможенный интерес к холдингу "СТОД"? Когда везли в Тверскую область 2500 контейнеров с оборудованием в 2015 году? Когда в 2014 году Управление товарной номенклатуры ФТС России присваивало оборудованию код, подтверждающий право на льготу?

Нет, интереса тогда не было. Министерские чиновники затребовали контракт о приобретении оборудования и техдокументацию. В ней были и характеристики производительности приобретаемого оборудования, и упоминание того, что оно соответствует заявленной льготе ввиду отсутствия аналогов отечественного производства, и что имеет разную производительность в зависимости, в том числе, от толщины выпускаемой плиты, включая 1618 м3/сутки.

Таможня при ввозе дала "добро". А дальше кропотливый труд - монтаж, наладка, испытания. Отличная плита OSB - своя, стоившая дешевле заморской, пошла

Производительность - главный камень преткновения. Неожиданно через три года Санкт-Петербургская таможня вдруг (?) установила, что производительность проверяемой линии по изготовлению плит OSB варьируется. В зависимости от толщины плиты она может составлять от 933 м3/сутки до 1866 м3/сутки. Заявили одну производительность в наименовании, добились льготы, а сами производят объемы продукции то меньше, то (что особо возмущает) больше! Верните льготу и заплатите штраф! Таков формальный подход.

Но на производительность любого технического оборудования влияет целый комплекс производственных факторов, которые взаимосвязаны. Кто сомневается, что с учетом этих факторов производительность линии будет варьироваться? Да никто!

Начался судебный спор, именуемый в народе тяжбой. Обстоятельства дела, казалось бы, технически сложные для понимания, требуют и скрупулезного вникания, и сравнения экспертных мнений. Однако 31.10.2019 г. заседание Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по рассмотрению заявления ООО "СТОД" о признании незаконным и необоснованным решения Санкт-Петербургской таможни прошло в более чем сжатые сроки. В итоге холдингу было отказано в признании незаконным решения Санкт-Петербургской таможни от 10.06.2019 г. Конечно, никто не сомневается в квалификации судьи. Но, право…

Решение было обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, однако до настоящего времени жалоба общества не рассмотрена.

К слову сказать, аналогичный спор с таможней, в который оказалось втянутым другое деревообрабатывающее предприятие - ООО "Томлесдрев", рассматривается судом уже больше двух лет. Юристы задаются вопросом: а не ждет ли Арбитражный суд Томской области решения 13-го Арбитражного апелляционного суда по делу "СТОД"? Такого же стремительного. Заседание по нему назначено на 2 июля 2020 года.

И в заключение. В большинстве писем руководства "СТОД" на имя чиновников высшего уровня сформулирована, пусть не впрямую, такая мысль. Занимая 90% рынка уникальной продукции, холдинг, конечно, не боится конкуренции. "СТОД" прочно закрепился на европейском рынке, несмотря на то, что сначала Финляндия, а затем, с подачи Германии, - Евросоюз ввели на продукцию ООО "СТОД" дополнительные пошлины, чтобы поддержать своих производителей. Но конкуренция не менее вариативна, чем пресловутая производительность. А может, "отнять и поделить" - это тоже вариант?

Хорошо бы это было не так.

Досье "РГ"

Холдинг "СТОД" объединяет два завода: "Талион Терра" (производство бруса из клееного шпона (LVL), домостроительный цех, производство топливных пеллет) и "Талион Арбор" (производство ориентированно-стружечной (OSB) плиты), и компанию, которая занимается лесосырьевым обеспечением. 90% объема производимого LVL, 30% OSB и почти весь объем пеллет идут на экспорт. В аренде холдинга находится более 1,5 млн куб. м. лесосеки. На предприятии трудятся около 1500 чел. Компания была основана 16 августа 2005 года. Предприятие включено в список системообразующих российской экономики (лесопромышленный комплекс).