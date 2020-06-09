Полицейские попросили о переводе из Каталонии из-за "социального климата"

Порядка 800 представителей Национальной полиции Испании попросили перевести их на работу из Каталонии в любой другой регион страны.

Как оказалось, они не хотят больше служить в автономии из-за местного "социального климата", активного участия граждан в акциях протеста и выступлениях за отделение Каталонии от Испании, в результате которых страдают стражи порядка, являющиеся одним из символов государства, поскольку защищают территориальную целостность. Примечательно, что речь идет только о членах Национальной полиции, в то время как представители региональных сил правопорядка (корпуса "моссос") воспринимаются местными жителями как защитники их прав и свобод.

Среди других причин, по которым полицейские хотят сменить регион, нехватка финансовых средств. Жизнь в Каталонии является одной из самых дорогих в стране. А таких надбавок, как у "моссос", они не получают.

Как пишет El Mundo, такое большое количество запросов о переводе встревожило профсоюзы. Если на место тех, кто уедет в другой регион, не наберут новых сотрудников, возникнет "дефицит рабочей силы". Потому они обратились к властям с требованием увеличить надбавки, чтобы хоть как-то снизить недовольство агентов и убедить их остаться. Что из этого получится, покажет время.