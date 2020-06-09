Польские верующие собирают деньги на обращение к Папе Римскому через газету

Польские верующие собирают деньги на платное объявление в итальянской газете, которую выписывает Ватикан. Они хотят опубликовать в ней призыв к Папе Римскому обратить внимание на педофилию в польской католической церкви и на епископов, которые покрывают ксендзов-педофилов.

В последнее время общественность в Польше постоянно поднимает тему педофилии в католической церкви. В мае прошлого года на Youtube был опубликован фильм документалистов Томаша и Марка Секельских "Tylko nie mow nikomu" ("Только никому не говори", - прим. ред.). В нем своими историями делятся повзрослевшие жертвы священников-педофилов. Один из самых пронзительных моментов - встреча подвергавшейся когда-то сексуальным домогательствам героини с ее мучителем, престарелым ксендзом, живущим в доме опеки священнослужителей и окруженным уважением и почетом. За первые пять часов этот фильм посмотрел миллион зрителей, еще за два дня - десять миллионов, а еще через неделю лента набрала двадцать миллионов просмотров, то есть ее "кликнуло" больше половины населения Польши. Спустя год, братья Секельские выпустили еще один фильм на ту же тему: "Zabawa w chowanego" ("Игра в прятки"). В нем также рассказывается о том, что высокопоставленные католические иерархи замалчивают тему педофилии и покрывают священников-педофилов.

В качестве примера создатели фильма привели архиепископа Гданьска Славоя Лешека Глодзя. За этим последовали акции протеста верующих так называемого "Труймяста" - городской агломерации, состоящей из Гданьска, Гдыни и Сопота - против того, что католическая церковь не наказала виновных. "Мы протестуем против того, что сейчас происходит в Польше, в том числе, против отсутствия решительной реакции Костела на фильм братьев Секельских", - объясняла одна из организаторов акций Юстына Зорн, которую цитирует информационный портал Onet.pl. Не дождавшись решительных действий от церковных властей в Польше, она и ее сподвижники решили попытаться привлечь к этой проблеме внимание Папы Римского Франциска. Они обратились в итальянское издание La Repubblica, которое выписывает папская курия, с просьбой опубликовать 29 июня их открытое письмо к предстоятелю католической церкви. "Ваше святейшество, святой отец Франциск, просим, взгляни на Церковь в Польше, где епископы покрывают педофилию, где лояльность в отношении организации важнее блага жертв, где апостольский нунций (постоянный дипломатический представитель Папы Римского в государствах, с которыми Святой Престол поддерживает дипломатические отношения, - прим.ред.) делает вид, что ничего не замечает. Отсутствие решительной реакции конгрегации (подразделение римской курии, - прим.ред.) в отношении архиепископа Глодзя и др. вызывает в обществе негодование: у многих верующих создается впечатление, что Ватикан дает на это свое позволение. Это ударяет по доброму имени Церкви, ее единству, поскольку люди разделяются на тех, кто заботится о добром имени организации, и тех, кто беспокоится о жертвах. Умоляем тебя, святой отец! Помоги!"

Однако итальянская газета сочла такую публикацию рекламой и оценила ее в 7,5 тысячи евро. В польском сегменте интернета начался сбор средств. "Если ты не согласен на то, чтобы эти вопросы "заметали под ковер", а вину за совершенное зло возлагали на жертв, на уход от ответственности, присоединяйся к нашей акции", - написано на странице.

Не так давно польский "Клуб католической интеллигенции" объявил о старте акции "Раненые в Костеле", которая займется поддержкой жертв священников-педофилов. Организаторы акции разослали во все храмы страны плакаты с призывом к самим жертвам и их близким обращаться за психологической помощью по телефону горячей линии. А примас Польши архиепископ Войцех Полак направил настоятелям церковных приходов письма, в которых призвал вешать эти плакаты перед храмами и говорить о них верующим. Стоит заметить, что светские власти Польши также отреагировали на фильм братьев Секельских. Из уст главы правящей партии Ярослава Качиньского прозвучали обещания ужесточить наказание за педофилию.