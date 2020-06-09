Попова: Надеемся, с 1 сентября школы будут работать в обычном режиме

Главный санитарный врач России Анна Попова надеется, что 1 сентября занятия в российских школах начнутся в обычном режиме. Об этом она заявила во вторник на совещании совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, которое провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Хотела бы еще обратить внимание на то, что мы возвращаться в школу будем, мы надеемся, что в сентябре, как положено - 1 сентября", - сказала Попова.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал ввести в школах плавающее расписание уроков. Анна Попова пояснила, что это поможет разобщить детей и снизить опасность заражения во время перемен.