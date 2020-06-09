Поправки в Конституцию: как и где будем голосовать с 25 июня по 1 июля

Президент Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля. Это среда, но день будет выходным. Вопрос, на который должны ответить россияне, звучит так: "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?" Вариантов ответа два - "да" и "нет".

Формат бюллетеня утвердили еще в марте, тогда же прописали порядок голосования. Но с учетом эпидемиологической обстановки в правила внесли дополнения, чтобы свести к минимуму риск подхватить инфекцию. "Тем, кто решит принять участие в голосовании, это будет даже более безопасно, чем принимать участие в других уже разрешенных мероприятиях, ну точно безопаснее, чем сходить в магазин", - считает глава ЦИК Элла Памфилова.

Элла Памфилова презентовала процедуру бесконтактного голосования на дому Фото: Пресс-служба ЦИК России

Семь дней отмерь, в один приди

Голосование продлится семь дней - с 25 июня по 1 июля. Это сделали для того, чтобы не собирать сразу много людей на участках. Режим их работы в июне может отличаться в разных местах, но 1 июля большинство пунктов откроется в 8.00 и закроется в 20.00 по местному времени.

Чтобы поток голосующих был более равномерным, участковые избирательные комиссий (УИК) дадут рекомендации жильцам каждого дома, когда лучше прийти. Но это не значит, что надо явиться строго в указанный день и час, каждый может сам выбрать удобное время.

Где заполнить бюллетень

В этот раз выбор широк как никогда. Основной вариант - участок по месту регистрации. Найти его адрес можно на сайте Центризбиркома.

Но если вы прописаны в одном месте, а живете или временно оказались в другом, поможет система "Мобильный избиратель". Она позволяет внести свое имя в списки на любом удобном участке в России и за границей. Прием заявлений начался 5 июня и продлится до 14.00 21 июня. Подать их можно в МФЦ, на портале госуслуг и в территориальных избиркомах, а с 16 июня - еще в своих участковых комиссиях.

В июне есть шанс проголосовать не только в помещении, но и на свежем воздухе. Передвижной участок может появиться в любом дворе с 25 по 30 июня, если от жильцов поступит много заявок на надомное голосование. Работать он будет не с восьми до восьми, а так, как решит участковая комиссия. Следите за объявлениями в подъездах.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова: Участвовать в голосовании безопаснее, чем сходить в магазин

Кроме того, все желающие могут проголосовать дома с 25 июня по 1 июля. Для этого достаточно подать заявку на портале госуслуг или позвонить в свою участковую комиссию. Никаких уважительных причин указывать не нужно.

В двух регионах будет доступен и электронный бюллетень. В Москве и Нижегородской области пройдет голосование через интернет. Заявки принимаются с 5 по 21 июня (до 14.00) на портале госуслуг и сайте mos.ru (для москвичей). Голосовать можно будет с 25 по 30 июня. Кто зарегистрируется, но не воспользуется этой опцией, сможет прийти 1 июля на свой участок. Комиссия убедится, что гражданин не получал электронный бюллетень, и выдаст бумажный.

Фото: Галина Мисливская

Маски, перчатки, одноразовые ручки

Голосование в течение всех семи дней пройдет при максимальных мерах предосторожности. В ЦИКе решили даже увеличить санитарную дистанцию с полутора до двух метров. Все, что может вызвать вопросы, напишут на плакатах и указателях, чтобы разговоров, контактов, а стало быть, и возможностей заразиться было как можно меньше.

Маршрут движения людей на участках продуман так, чтобы потоки не пересекались. Вход будет с одной стороны, выход - с другой. На входе положат дезинфицирующий коврик, кому требуется - выдадут средства защиты и одноразовые ручки. На выходе поставят урну для использованных масок, перчаток и прочего.

Каждому избирателю измерят температуру. Те, у кого она окажется повышенной, тоже смогут проголосовать, но в отдельном помещении.

В этот раз почти все процедуры будут проходить бесконтактно. Чтобы получить бюллетень, надо предъявить паспорт, но на расстоянии, член избиркома не должен брать его в руки. Подпись в получении бюллетеня гражданин ставит сам, но каждый своей ручкой.

Привычные шторки с кабинок исчезнут, чтобы сократить количество поверхностей, к которым прикасаются люди. Тайну голосования защитят перегородки с трех сторон, а сами кабинки поставят входом к стене. Ящики для голосования будут такими же, как обычно: на участках - обычные или электронные (КОИБы), для выездов на дом - переносные.

Особые правила придумали для голосования на дому, чтобы снизить риск распространения инфекции. Члены УИК не будут заходить в квартиры. Им положено продезинфицировать дверную ручку и звонок, поставить ящик для голосования у двери, повесить на ручку пакет с бюллетенем, позвонить в дверь и отойти на два метра.

Избирателю выходить из квартиры не надо - достаточно с порога показать паспорт в развернутом виде. В ЦИКе уже проверили - с двух метров можно убедиться, что это документ конкретного человека. Сам бюллетень человек заполняет в квартире. В правилах прописано, что во всех процедурах будут участвовать наблюдатели. Они будут присутствовать на участках и выезжать на надомное голосование.

Буфетов не будет

Какой бы способ голосования вы ни выбрали, самое главное - паспорт. Все остальное - маску, перчатки, антисептик, ручку - дадут на месте, что при надомном голосовании, что при обычном.

Чего точно брать с собой не надо - это продукты, лучше перекусить дома. Привычных буфетов на участках в этот раз по понятным причинам не будет. Максимум - можно выпить воды, если принесете ее с собой. И еще в ЦИКе советуют в этот раз воздержаться от похода на участок всей семьей, особенно с детьми.

Право на социальные гарантии

Дети в приоритете

Помощь

Антон Котяков, министр труда и социальной защиты:

- Поддержка семей с детьми является приоритетной задачей для правительства РФ. У нас сейчас предусмотрен целый ряд мер поддержки семей с детьми. Это выплата для семей, где воспитываются дети до трех лет. Это выплата по 5 тысяч рублей ежемесячно на протяжении трех месяцев: апрель, май, июнь. Это выплата семьям, где воспитываются дети в возрасте от 3 до 16 лет. Это единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. И выплата особо нуждающимся семьям, где воспитываются дети в возрасте от 3 до 7 лет. Она выплачивается ежемесячно, является долговременной и соответствует размеру половины прожиточного минимума в 2020 году на ребенка в соответствующем субъекте РФ.

Поддержке детства государство уделяет огромное внимание, финансовую помощь сегодня получают миллионы семей Фото: Getty Images

6,7 тысячи рублей составляет теперь минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет. Ранее пособие, которое получают неработающие граждане, в том числе студенты, было в два раза меньше - 3375 рублей. Теперь на каждого малыша в возрасте до 1,5 лет будет выплачиваться по 6752 рубля. Закон подписал президент.

ТЕХНОЛОГИИ

Фото: ИНФОГРАФИКА "РГ" / АЛЕКСАНДР ЧИСТОВ / ЕЛЕНА БЕРЕЗИНА

Пособие назначат онлайн

С 1 января 2021 года планируется переход на новые стандарты предоставления соцпомощи, сообщил минтруд. Для этого будет введена новая организационная форма - социальное казначейство. Так, получателей поддержки освободят от сбора справок и предоставления различных документов. Все пособия и выплаты будут оформляться в проактивном режиме, то есть без присутствия граждан. В отдельных случаях понадобится заявление, которое можно будет подать удаленно, в том числе через портал госуслуг.

"Это новый подход к оказанию государственной помощи гражданам, которая должна предоставляться быстро и просто", - подчеркнули в минтруде. Сведения для начисления выплат организации и госорганы будут получать из единой информационной платформы, стандарт предоставления мер социальной поддержки унифицируют. К тому же, отметили в ведомстве, социальное казначейство будет отслеживать права граждан на получение социальных выплат, чтобы в дальнейшем в оперативном порядке через портал госуслуг информировать их о возможности получения пособий, которых сегодня очень много: бывают пособия, связанные с бедностью, воспитанием детей, по инвалидности, по безработице и другие.

Все новые меры соцподдержки гражданам уже предоставляются только по заявлению или проактивно.

Подготовила Елена Манукиян

Фото: ИНФОГРАФИКА "РГ" / АЛЕКСАНДР ЧИСТОВ / ЕЛЕНА БЕРЕЗИНА

От чистого сердца

ПОДДЕРЖКА

В пандемию потребность в соцработниках выросла, с введением всеобщей самоизоляции увеличилось число граждан, которые пользуются их услугами, чтобы оставаться дома. В основном это пожилые люди из группы риска. Им доставляют на дом продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, измеряют температуру. Кому-то помогают приготовить обед и ужин, убирают квартиру, могут помочь оплатить счет за коммуналку и решить множество других проблем. А еще они сопровождают нуждающихся в городские поликлиники и стационары, выписывают и доставляют на дом льготные лекарства из поликлиник.

Соцработники готовы прийти на помощь не только во время эпидемии. Всего в сфере соцобслуживания населения работают свыше 460 тысяч граждан, в их помощи сегодня нуждаются более 9,5 млн россиян. Часто соцработники становятся для них не помощниками, а друзьями и близкими людьми. Сопереживать - это их главное профессиональное качество.

Около 190 тысяч соцработников оказывают поддержку постояльцам интернатов и домов престарелых, 150 тысяч - предоставляют социальные услуги на дому, еще 120 тысяч - работают в полустационарах и "мобильных бригадах", которые рассчитаны на оказание помощи жителям сельской местности и отдаленных районов. Многие сотрудники стационарных учреждений соцзащиты проживают со своими подопечными, чтобы защитить их в период пандемии.

Предоставление различных видов социальной помощи населению является обязанностью государства и уже закреплено в Конституции РФ. Поправки позволят гарантированно индексировать пенсии ежегодно, а россиянам придадут уверенности в том, что их права на социальную поддержку будут соблюдаться в течение всей жизни.

Подготовила Елена Манукиян

Защита человека труда

Пособие - по верхнему пределу

ДЕНЬГИ

Максимальный размер пособия по безработице - 12 130 рублей в месяц - сейчас получают 450 тысяч человек. В первую очередь, это те, кто потерял работу после 1 марта и встал на учет в центрах занятости в апреле. Кроме того, оставшимся без работы положена еще и доплата по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. Для молодых мам, которые на момент рождения первенца не были трудоустроены, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет было удвоено и составляет 6752 рубля в месяц.

Претендовать на максимальное пособие по безработице, назначаемое на три месяца: апрель, май и июнь - могут все, чья зарплата на предыдущем месте работы составляла более 16 тысяч рублей. А если человек был признан безработным после 1 апреля, если он предпенсионного возраста или прежде был индивидуальным предпринимателем, то ему автоматически назначат пособие по верхнему пределу. При этом не будет играть роли, сколько недель он отработал за предшествующий увольнению год и сколько денег зарабатывал. После 30 июня выплаты начнут снижаться. Однако сейчас минтруд готовит инициативу по продлению сроков выплаты пособия по безработице еще на три месяца. Предполагается, что этого времени хватит для стабилизации рынка труда и поиска вакансий для всех, кому они жизненно необходимы.

Уважение к работающему человеку должно иметь и материальное воплощение Фото: РИА Новости

56,2 миллиарда рублей выделяет правительство на выплату повышенных пособий безработным. На конец мая в России зарегистрировано около 1,9 млн безработных, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

ПОЗИЦИЯ

Почему я проголосую "за"

Михаил Шмаков, Председатель Федерации независимых профсоюзов России

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию, которые были сформулированы рабочей группой и приняты Федеральным собранием, - это важнейший этап развития страны, являющийся логическим продолжением и уточнением ст. 7 и ст. 37 действующей Конституции РФ. Фактически эти поправки уже доказали свою значимость, прошли практическую апробацию в период антиэпидемиологических мер. А некоторые еще предстоит внедрять на деле.

Так, поправка в статью 75 не просто гарантирует минимальный размер оплаты труда, но и указывает, что он не может быть ниже прожиточного минимума. Сейчас в Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений ведутся переговоры по изменению методики исчисления потребительской корзины, на базе которой считают прожиточный минимум. Фактически это должно привести к повышению нижней планки оплаты труда.

Фактически эти поправки уже доказали свою значимость

Важнейшая поправка о том, что индексация пенсий осуществляется не реже одного раза в год. Это положение будет гарантировать, что пенсионные выплаты будут регулярно расти. Гарантируется обязательное социальное страхование и индексация социальных пособий и выплат. Поправка об обеспечении социального партнерства должна поддержать не только работу РТК, но и региональных трехсторонних комиссий, гарантирует защиту прав трудящихся.

Конечно, поправки должны далее вести к пересмотру ряда норм законодательства. В том числе полномочий Госдумы, Совета Федерации. Мы все должны принять активное участие в голосовании в поддержку предложенных поправок!

Рошаль, Соломин и Моторин

НАГРАДА

Александр Моторин: Есть у меня гордость за свой цех, честно скажу Фото: Пресс-служба ПАО "ММК"

О награждении звездой Героя Труда РФ оператор поста управления стана горячей прокатки ММК Александр Моторин узнал в свой законный выходной, отдыхая с семьей. Первым рабочего по телефону поздравили губернатор Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Весть о награде мгновенно разнеслась по городу: рабочего наградили звездой Героя вместе с такими известными в стране людьми, как детский врач Леонид Рошаль и актер Юрий Соломин.

- Случилось как снег на голову, никто ведь не предупредил даже, - делится впечатлениями Александр. - Да и награда эта, если честно, скорее не моя, а всего комбината. Я же на него еще мальчишкой пришел, наставники хорошие были. Да и что я могу один? Металлург - профессия коллективная.

В 4-м листопрокатном цехе Александр Моторин трудится чуть ли не с малолетства. Пришел на практику из ПТУ № 13, "кузницы кадров" металлургического гиганта, в 1983 году. Да так и остался. Вопрос выбора профессии тогда перед пареньком не стоял. В Магнитогорске на комбинате трудятся целые рабочие династии, у Александра машинистом крана на слябинге начинал отец. Предложил прийти на комбинат, мол, "работа масштабная - не пожалеешь"...

Подготовил Михаил Пинкус, Челябинская область

Как сохранить команду

СУБСИДИИ

Принятый по поручению президента пакет антикризисных мер позволит избежать массовых увольнений.

Безвозмездные субсидии на поддержание занятости для малого и среднего бизнеса предоставляются при условии сохранения численности сотрудников в штате на уровне 90%. Субсидия выплачивается из расчета 1 МРОТ на сотрудника (12 130 рублей). Она предоставляется в мае 2020 года за сохранение численности работников в апреле, в июне - за май (в сравнении с мартом). За апрель субсидии выданы более 956 тыс. компаниям и ИП на 41 млрд рублей.

С 1 июня заработала программа кредитования под 2%, по которой если бизнес сохранит 90% штата к 1 марта 2021 года, то после 1 апреля 2021 года долг полностью спишут. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80%, будет списана половина долга. Размер кредита рассчитывается исходя из выплаты МРОТ на одного сотрудника в месяц, увеличенного на страховые взносы. Эта программа стала продолжением еще одной меры поддержки - льготных кредитов под 0% на выплату зарплат компаниям из наиболее пострадавших отраслей. На конец мая банки одобрили более 23 тыс. таких кредитов на 58 млрд рублей.

Подготовила Екатерина Петрова

Доступная и качественная медицина





Таблетка с экрана

ОНЛАЙН

Для обеспечения доступности лекарств сделан важный шаг - вновь разрешена интернет-торговля, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

- Полный цикл регуляторики по дистанционным продажам лекарственных препаратов сформирован, включая и онлайн-ресурс на получение разрешения на такую деятельность. Такие разрешения получили уже более 20 компаний. Требования к ним предъявляются довольно жесткие: это должны быть поставщики со стабильной репутацией, отработавшие на рынке не менее года и имеющие не менее 10 аптек. Выполнение этих условий необходимо, чтобы гарантировать качество продаваемых препаратов, так как именно интернет-торговля несет определенные риски по части продажи контрафактных и фальсифицированных медикаментов.

Первый этап - это продажа безрецептурных препаратов. Что касается отпуска по рецептам, сначала планируем оценить, как все пойдет. Свести риски к нулю поможет введение маркировки. С помощью смартфона каждый участник процесса - провизор в аптеке, покупатель - сможет убедиться, что препарат легальный.

В любом случае расширение перечня за счет рецептурных препаратов должно быть осторожным. Так, неконтролируемый прием антибиотиков опасен из-за риска возникновения резистентности. Особого контроля требует применение препаратов против аллергии. Что касается психотропных препаратов, тут сохранятся особые условия оборота. Еще один элемент обеспечения доступности лекарств для сельского населения - отпуск в ФАПах. Когда мы это разрешили, ситуация кардинально поменялась к лучшему.

Результат лечения во многом зависит от профессионализма врачей Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Эпидемия заставила ускорить модернизацию поликлиник и больниц

ЗДОРОВЬЕ

Качество лечения, которое получает человек, должно стать одинаковым вне зависимости от того, в каком уголке страны он живет. Это основная цель программы модернизации здравоохранения, закрепленная поправками в Основной Закон страны. Старт программы был запланирован на 1 июля, но не исключено, что его все-таки придется немного отложить. Как пояснил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сейчас все силы в регионах брошены на борьбу с эпидемией.

Вот четыре главных направления изменений:

обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи, в том числе на селе и в малых городах с населением до 50 тыс. человек;

добиться приоритета интересов пациента и соблюдения его прав;

сделать приоритетом профилактику заболеваний и здоровый образ жизни;

усилить ответственность органов госвласти и местного самоуправления за обеспечение прав граждан при организации медицинской помощи.

Было решено сосредоточить усилия именно на первичном звене здравоохранения, так как люди, заболев, первым делом идут к участковому врачу или специалисту в поликлинику. И от профессионализма врачей, работающих, как говорят сами медики, "на земле", во многом зависит итоговый результат: будет ли вовремя поставлен правильный диагноз, направят ли больного для специализированного лечения или увидят необходимость в высокотехнологичной помощи. От врачей поликлиники во многом зависит и отношение самого пациента к своему здоровью, ведь чаще всего болезнь легче предупредить, чем бороться с уже развившимся недугом.Правда, эпидемия может потребовать корректировки программы. С марта службу здоровья серьезно укрепили. Планируется дальше развивать эпидемиологическую и инфекционную службу. Активнее войдет в нашу жизнь и телемедицина.

550 миллиардов рублей. Такой объем средств решено дополнительно выделить на развитие первичного звена медицины и службы скорой помощи в регионах.

АВТОРИТЕТНО

Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской палаты

Фото: РИА Новости

Предложения по поправкам в Конституцию, сделанные Нацмедпалатой совместно с ОНФ, направлены на то, чтобы каждый гражданин, вне зависимости от того, в какой части страны он живет - большом городе или маленькой деревне, получил качественную и доступную медпомощь.

Поправки в 71-ю статью устанавливают единые правовые основы системы здравоохранения. Сейчас в результате всех реформ утрачена вертикаль структуры организации медпомощи. Это привело к разрушению первичного звена, неконтролируемой ликвидации поликлиник и больниц. Нам необходима вертикально интегрированная система управления здравоохранением. Ведь сложно представить, если бы армия у нас сегодня была построена так, как сегодня здравоохранение? Чтобы командиров дивизий, армий и рот назначали "на местах"? Чтобы за военную подготовку отвечал губернатор? Поправка и предполагает создание единой для всей страны вертикальной структуры управления службой здоровья.

В 72-ю статью, которая относится к совместному ведению РФ и субъектов, также внесен пункт по укреплению общественного здоровья и, что важно, созданию условий по ведению здорового образа жизни и формированию ответственного отношения граждан к своему здоровью. Наконец, важная поправка относится к органам местного самоуправления: они должны отвечать за доступность медицинской помощи. Внесенные поправки имеют непосредственное отношение к улучшению здравоохранения в России.

Семейные ценности

Наше государство традиционно большое внимание уделяет демографии Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Анна Кузнецова: Охраной семьи и прав ребенка занимается 19 ведомств

ДЕТИ

На вопросы "РГ" отвечает Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Анна Юрьевна, зачем поправки взрослым - понятно, а зачем они нашим детям?

Анна Кузнецова: В 90-е годы, когда писалась Конституция, никто и подумать не мог, что, к примеру, понятие брака как союза мужчины и женщины придется уточнять. Риски просчитаны не были. А сейчас мы их закладываем.

В семье Анны Кузнецовой совсем недавно появился седьмой ребенок Фото: instagram.com / anna_jurevna

Какие принципы стали основными при разработке поправок?

Анна Кузнецова: Первый принцип, из которого мы исходили, оценивая предлагаемые формулировки, - поможет ли это расширить поддержку семьи, а также максимально ограничить негативное развитие событий, которые могут навредить семье или нанести ущерб традиционным семейным ценностям. Единственное, на что еще раз нужно обратить внимание, - не разделять детей и семью. Не позиционировать детей отдельно от семьи, потому что ребенку лучше всего именно в условиях крепкой благополучной семьи. Это заложено в основу всех документов, которые регламентируют права ребенка, - право жить и воспитываться в семье. Но есть отдельная категория детей - дети, лишившиеся родительского попечения. И о них важно не просто поговорить, а еще раз четко гарантировать их права и закрепить в Конституции.

Как изменения в Конституции отразятся на каждом из нас?

Анна Кузнецова: Например, на правительство будет возложена обязанность по защите семьи, помощи и поддержке. Сейчас охраной семьи и прав ребенка у нас занимается более 19 ведомств. Главная задача этих поправок - преградить негативные явления для общества в будущем. Если они будут поддержаны, я надеюсь, из обновленной Конституции "вырастет" достойная нормативная база по защите семьи и детей.

Владимир Путин: - Пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два", у нас будут папа и мама

ПОРТРЕТ СЕМЬИ

Мама - кризис-менеджер

В официальном браке состоят чуть больше половины россиян. Средняя российская семья - это мама с папой, которые мечтают о втором ребенке или уже его имеют. Молодые родители живут в отдельной квартире, чаще всего "двушке", взятой в ипотеку, и минимум раз в год ездят на море. Обычно - Черное.

Самый активный возраст вступления в брак в нашей стране - 20-29 лет.

По свежему опросу ВЦИОМ, 90 процентов наших граждан не в восторге от неофициальных отношений.

Пандемия и самоизоляция добавили в эту картину новые краски. По мнению социолога Высшей школы экономики Жанны Черновой, не многие наши семьи оказались готовы к тотальной приватности, на которую наложилась онлайн-работа и онлайн-обучение детей. Нагрузка на жену возросла вдвое. "Если раньше она была просто менеджером домашней сферы, сейчас она стала кризис-менеджером". По мнению социолога, из карантина семья извлечет следующие уроки: флер привлекательности женщины-домохозяйки будет рассеян, работа для мамы станет все более значимой и идея ответственного родительства, как жизненного проекта, в который нужно вкладываться, станет социальной нормой.

42 процента мужчин готовы ухаживать за своими новорожденными детьми

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

...и Петр Алексеевич

Детский омбудсмен Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.

- Дети встретили малыша так активно, что я думала, сейчас они меня сметут, - рассказывает она. - Всем хотелось потрогать, обнять и, самое страшное, подержать. Поэтому после того, как прошел первый шок от встречи, мы все сели на диванчик и малыша удалось немножечко подержать каждому.

Первый рабочий день, конечно, оказался непростым. Все стремились помочь как могли. Мы только налаживаем наш быт. Но времени на настройку мало, поэтому делали все параллельно: кроватку застилали, готовились к встрече с президентом и пресс-конференции. С именем определились по дороге из роддома.

Дети встретили малыша так, что я думала, сейчас они меня сметут

Так как малыш родился на Вознесение, решили выбрать апостольское имя. Удивительно, но все дети, как один, сошлись на одном имени. Итог семейного голосования: шесть - "за" и двое - "в шоке". Двое - это мы с мужем, мы никак не думали, что шестеро детей из всех имен выберут именно это имя. Но, раз решено, так тому и быть. Теперь в нашей семье Мария, Дарья, Иван, Николай, Тимофей, Лев и Петр Алексеевич.

Материалы полосы подготовили Татьяна Владыкина, Елена Новоселова

Стабильность и развитие

Сильная власть - гарантия на будущее

ГОСУДАРСТВО

В сложное время возрастает важность стабильной, сильной власти, способной быстро принимать необходимые решения и жестко контролировать их исполнение. В этом смысле пандемия и борьба с ее последствиями доказали актуальность поправки Валентины Терешковой о возможности действующего президента вновь избираться на этот пост после обновления Конституции.

В самой поправке речь идет только об опции - она дает Владимиру Путину право баллотироваться на новый срок, но ни к чему не обязывает. Тем более никто не знает, что будет в 2024 году, когда в России намечены президентские выборы.

Согласно соцопросам, запрос на стабильность и предсказуемость лучше всего, по мнению граждан, способен реализовать действующий глава государства. С учетом этого Владимир Путин должен иметь право пойти на новые выборы, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: "Воспользуется он этим правом в 2024 году или нет, решать, конечно, ему. Но сама возможность участвовать в выборах у него должна быть, а у граждан должно быть право выбора". Во главе государства должен стоять человек, которому доверяют.

Кроме того, такое решение, по мнению Валентины Матвиенко, "обесценит любые спекуляции насчет преемника, возможной смены конфигурации властных институтов". Гадания на кофейной гуще о возможных преемниках и трансфере власти, может, кому-то и нравятся, но по факту они разбалансируют политическую систему, делают ее менее устойчивой, более уязвимой.

Защитить граждан может только сильное государство во главе с сильным лидером. Сейчас очевидно - в России есть и работает четкий, понятный план выхода из тяжелой ситуации, связанной с пандемией. Благодаря этому удалось не просто минимизировать потери, спасти тысячи жизней, но и обеспечить "подушку безопасности" семьям с детьми, тем, кто лишился работы и доходов. За короткий срок в стране приняты и заработали беспрецедентные меры поддержки граждан и бизнеса: доплаты, пособия, льготы, кредиты, отсрочки платежей и так далее.

Теперь нас ждет период восстановления нормального положения дел в экономике и социальной сфере. Такой общенациональный план правительство тоже уже подготовило по поручению президента. "Нам принципиально важно как решить сегодняшние острые проблемы, так и обеспечить уверенное движение вперед", - подчеркнул Владимир Путин. Он понимает: людям нужны безопасность, стабильность и развитие. И в этом смысле обновленная Конституция - наша страховка на будущее.

Баланс сил и полномочий

ИНСТИТУТЫ

Многие поправки в Конституцию касаются институтов власти. В частности, предлагается новая схема формирования правительства и его взаимодействия с президентом и палатами парламента. Новые полномочия появляются у Госсовета и губернаторов. Действует принцип "двух ключей": при принятии целого ряда решений исполнительная власть должна заручиться согласием или провести консультации с представительной властью.

В цепочке с центром

Согласно поправкам в Конституцию, в России создается система единой государственной власти, в которую включается и местное самоуправление. Муниципальный уровень власти начнет работать в одной цепочке с центром и регионами. На заседаниях рабочей группы говорилось о том, что местному самоуправлению - как самой близкой к населению власти - просто необходима "встроенность" в единый механизм госуправления. Не отбирая права у муниципалитетов, поправка повысит слаженность действий и эффективность работы всей управленческой цепочки.

Парламент идет на повышение

Поправки в Конституцию усиливают роль парламента. Госдума будет утверждать кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров, а у Совета Федерации появятся новые полномочия, связанные с формированием органов силового блока.

Создается система единой власти, в которую включается и местное самоуправление

Кроме того, Совфед получает право по представлению президента назначать председателей и их заместителей в Конституционном и Верховном судах страны, а также прекращать полномочия судей КС и ВС, судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи. Сенаторы станут участвовать в консультациях по президентским кандидатурам на должности региональных прокуроров, что важно для баланса власти.

Не нарушая принцип разделения властей, поправки укрепляют демократические начала публичной власти.

30 лет составляет, согласно поправкам, возрастной ценз для сенаторов, губернаторов, министров, вице-премьеров и главы правительства

Поправки в Конституцию усиливают роль парламента. Госдума будет утверждать кандидатуры председателя правительства и вице-премьеров с министрами — за исключением глав силовых ведомств. При этом право утверждать структуру федеральных органов исполнительной власти и освобождать премьер-министра от должности остается за президентом Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

МНЕНИЕ

Павел Крашенинников, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию

- Мне кажется, что система единства публичной власти сейчас раскрывается как никогда. Мы знаем, что сейчас работает группа Государственного совета по этому поводу, и мы видим все поручения, и единство публичной власти, особенно в борьбе с пандемией, оно, в общем-то, используется, на мой взгляд, очень даже хорошо, очень здорово.

Во власти - только патриоты России

Заграница не в счет

АКЦЕНТЫ

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев заявил "РГ", что поправки в Конституцию повысят качество и эффективность государственного управления. Люди, занимающие высокие государственные посты, должны быть полностью ориентированы на развитие страны и связывать свое будущее и будущее своих детей с Россией.

Запрет госслужащим на счета в иностранных банках - это еще и защита самих чиновников от возможного шантажа и коррупционных посягательств Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Владимир Сергеевич, поправки в Конституцию, запрещающие чиновникам иметь счета за рубежом и вид на жительство в другой стране, связывают с борьбой против коррупции. Насколько, на ваш взгляд, велик масштаб проблемы?

Владимир Груздев: На мой взгляд, поправки носят принципиальный идеологический характер. Они дают четкий ориентир человеку, приходящему на ответственную должность, на служение Родине. Это не громкие слова, таковы должны быть внутренние установки.

Разве влияет на внутренние установки привычка хранить деньги только в отечественных банках?

Владимир Груздев: Внутренние установки формируются под воздействием многих факторов, в том числе среды общения, воспитания, профессионального окружения и так далее. Но запретом для должностных лиц иметь заграничные счета и иностранное гражданство государство дает четкий сигнал, каких принципов должен придерживаться гражданин, занимающий высокий государственный пост.

Каких же?

Владимир Груздев: Человек, занимающий государственный пост, должен связывать свою жизнь и будущее со страной, чувствовать личную ответственность за происходящее.

Не противоречит ли данная поправка другим положениям Конституции, например, о свободе передвижения?

Владимир Груздев: Мы - открытая страна. Лица, занимающие государственные должности, после прекращения полномочий имеют право выезжать и даже переезжать на постоянное место жительства в зарубежные страны, ограничение в может касаться тех, кто имели доступ к гостайне, и то на определенный законом срок. Если человек выбирает службу на государственной должности, то во время исполнения своих обязанностей он принимает и определенные ограничения, связанные с высоким постом. Сегодня доходы и расходы государственного человека полностью прозрачны, в каком-то смысле это защищает и самого гражданина, делая коррупционное поведение неприличным и бессмысленным.

Люди, занимающие высокие посты, должны связывать будущее свое и детей с Россией

Лица, имеющие заграничные счета сомнительного происхождения, уязвимы и для постороннего воздействия. Они могут стать объектами шантажа со стороны иностранных структур, желающих продвигать через них свои интересы.

Банковский перевод на новую родину

КОРРУПЦИЯ

В Следственном комитете РФ корреспонденту "РГ" рассказали, что когда они расследуют громкие коррупционные уголовные дела высокопоставленных чиновников, то практически всегда прослеживается связь между незаконными действиями нерядовых граждан на государственных постах и наличием у них второго паспорта, счетов и недвижимости за границей.

За примерами далеко ходить не надо. Буквально на днях в суд поступило ходатайство СКР об аресте бывшего мэра Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко. Экс-чиновницу подчиненные Александра Бастрыкина обвиняют в неоднократном получении взяток. Речь о десятках миллионов рублей. Но как только к главе города возникли вопросы, она спешно выехала "на учебу" в Англию. Солонченко объявили в международный розыск. А суд постановил арестовать ее на два месяца "с момента ее экстрадиции или фактического задержания на территории страны". Но бывшая чиновница уже объявила, что возвращаться не планирует.

Сейчас в СК идет полным ходом расследование и другого уголовного дела - бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова. Он арестован по обвинению в хищении и выводе за рубеж многих миллиардов рублей. Пока Абызов работал в Москве министром, его семья жила в США. Его дети - американские граждане. У супруги - вид на жительство. Про американский паспорт самого Абызова писали много. Он это не опровергал.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Подготовила Наталья Козлова

ЦИТАТА

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета Российской Федерации

- Коррупция - это одна из глобальных угроз безопасности страны.

Она тормозит крупномасштабные экономические и социальные преобразования, расширяет сектор теневой экономики, уменьшает налоговые поступления в бюджет.

Фото: Александра Мудрац / ТАСС

ЦИТАТА

Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации РФ по законодательству и государственному строительству

- Поправки к Конституции России выводят на новый уровень требования ко всем представителям публичной власти. В этом отношении они совершенно четко следуют логике общественного запроса на повышение доверия к институтам государства.

"Служишь в России - живешь в России"

МНЕНИЕ

Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи:

- Люди, руководящие регионами, городами, определяющие судьбы России, должны жить в нашей стране. Они должны действовать исключительно исходя из национальных интересов, не оглядываясь ни на какие другие страны. То есть у них не должно быть привязки к другим странам.

Повышение уровня этих запретов поставит крест на всех иллюзиях и надеждах о том, что в России не будет национализации элит. Служишь в России - живешь в России.

Сегодня закон уже запрещает наличие иного гражданства или вида на жительство для всех категорий госслужащих, депутатов и сенаторов. Но повышение статуса этого запрета до конституционного уровня повышает и степень ответственности.

Кроме того Конституция - это во многом маршрутный лист страны. Это декларация основных принципов существования и развития государства. И заложенность в Основной Закон принципа национализации элит однозначно означает четкий и выверенный курс государства.