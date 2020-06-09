После пандемии каршеринг потеснит общественный транспорт и такси

После завершения пандемии каршеринг будет восприниматься потребителями в качестве более безопасного способа передвижения, чем общественный транспорт и такси, считают аналитики Департамента исследований и прогнозирования Центробанка.

"Пандемия коронавируса может частично повлиять на смену потребительских установок: каршеринг, вероятно, станет более безопасной альтернативой общественному транспорту или такси", - говорится в очередном бюллетене "О чем говорят тренды".

По мнению аналитиков, прогнозы развития каршеринга в целом позитивны. В ближайшие годы сервис может вырасти и достигнет точки "насыщения" в Москве и ряде других крупных городов России. Но эти тенденции не окажут заметного влияния на спрос на автомобили, так как сервис используется только в отдельных случаях.

За последние девять лет отмечается сокращение интенсивности эксплуатации личных автомобилей и продление их срока службы. Однако каршеринг пока не заменит личные автомобили, считают аналитики. "Отношение числа ежедневных поездок с помощью каршеринга к числу ежедневных поездок на личном автомобиле составляет 4-5%. Такие относительно скромные на данный момент цифры с одной стороны, говорят о том, что несмотря на стремительный рост популярности столичного каршеринга, данный способ перемещения не является в настоящее время полноценной заменой личному автомобилю", - указано в отчете.

С другой стороны, отмечают аналитики, важно учитывать, что услуга каршеринга находится в России в стадии становления. Потому можно предположить, что отношение поездок с помощью каршеринга к поездкам на личных автомобилях в дальнейшем будет расти по мере увеличения числа отказов от покупки молодежью первых автомобилей.

Чтобы подстроиться под запросы клиентов, российские компании будут внедрять специальные тарифы на дальние поездки с оплатой за ежедневный пробег, следуя зарубежному опыту.

Сейчас в России представлены 24 компании каршеринга, большинство из которых функционирует в наиболее крупных городах с высокой плотностью населения. По оценкам экспертных сообществ, в московском автопарке каршеринга насчитывается около 26 тысяч машин от девяти различных операторов.