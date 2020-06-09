Новости

В проекте RT разобрали тонкости американского акцента 18:16
Врач рассказала, что пить утром и вечером при проблемах с кишечником 18:15
Российские исследователи обнаружили в Антарктиде неизвестную впадину 18:13
Астрономы выяснили, почему "ползают" огромные камни на Луне 18:12
"Ослеплен безнаказанностью": Никита Михалков об инциденте с Ефремовым 18:11
Огромная 8000-летняя треугольная платформа найдена на Ближнем Востоке 18:10
Георадар показал, как выглядел лежащий под землей древний город 18:08
В организме Михаила Ефремова нашли наркотики 17:51
ГД призвала правоохранителей к объективному расследованию ДТП с Ефремовым 17:48
Медведев рассказал о росте киберпреступности в РФ на 85% за 5 месяцев 17:39
Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым 17:38
В Сочи проверят застолье полицейских в закрытом на карантин кафе 17:30
Медведев: События в США создают угрозу общественной безопасности 17:29
Вышел первый трейлер продолжения "Невероятных приключений Билла и Теда" 17:28
Медведев: Обострения криминогенной ситуации удалось избежать 17:23
Дюков ответил на критику со стороны Федуна 17:17
Китайский поставщик заставил нервничать Илона Маска 17:15
В Карелии с 9 июня открыли объекты туристического показа 17:14
Хит Кипелова "Я свободен" стал гимном завершающейся самоизоляции 17:13
Начался допрос Михаила Ефремова 17:09
Жителя Благовещенска оштрафовали за надетую на подбородок маску 17:01
На выплату пособий по безработице направлено 56,2 млрд рублей 17:00
Приезжий в Москве украл из гаража травматический пистолет и деньги 16:55
СК изъял документацию по рухнувшему мосту в Заполярье 16:52
После пандемии каршеринг потеснит общественный транспорт и такси 16:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 16:48
Рубрика: Экономика

После пандемии каршеринг потеснит общественный транспорт и такси

Текст: Евгений Гайва
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

После завершения пандемии каршеринг будет восприниматься потребителями в качестве более безопасного способа передвижения, чем общественный транспорт и такси, считают аналитики Департамента исследований и прогнозирования Центробанка.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Каршеринг в Москве заработает в полном объеме 9 июня

"Пандемия коронавируса может частично повлиять на смену потребительских установок: каршеринг, вероятно, станет более безопасной альтернативой общественному транспорту или такси", - говорится в очередном бюллетене "О чем говорят тренды".

По мнению аналитиков, прогнозы развития каршеринга в целом позитивны. В ближайшие годы сервис может вырасти и достигнет точки "насыщения" в Москве и ряде других крупных городов России. Но эти тенденции не окажут заметного влияния на спрос на автомобили, так как сервис используется только в отдельных случаях.

За последние девять лет отмечается сокращение интенсивности эксплуатации личных автомобилей и продление их срока службы. Однако каршеринг пока не заменит личные автомобили, считают аналитики. "Отношение числа ежедневных поездок с помощью каршеринга к числу ежедневных поездок на личном автомобиле составляет 4-5%. Такие относительно скромные на данный момент цифры с одной стороны, говорят о том, что несмотря на стремительный рост популярности столичного каршеринга, данный способ перемещения не является в настоящее время полноценной заменой личному автомобилю", - указано в отчете.

Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Каршеринговые компании в США распродают автопарки из-за пандемии

С другой стороны, отмечают аналитики, важно учитывать, что услуга каршеринга находится в России в стадии становления. Потому можно предположить, что отношение поездок с помощью каршеринга к поездкам на личных автомобилях в дальнейшем будет расти по мере увеличения числа отказов от покупки молодежью первых автомобилей.

Чтобы подстроиться под запросы клиентов, российские компании будут внедрять специальные тарифы на дальние поездки с оплатой за ежедневный пробег, следуя зарубежному опыту.

Сейчас в России представлены 24 компании каршеринга, большинство из которых функционирует в наиболее крупных городах с высокой плотностью населения. По оценкам экспертных сообществ, в московском автопарке каршеринга насчитывается около 26 тысяч машин от девяти различных операторов.

Экономика Транспорт Общественный транспорт

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Голикова: 482 тысячи семей получили сертификат на маткапитал в 2020 году
Губернатор Подмосковья анонсировал снятие ограничений
АТОР: Роста цен на отдых в России в этом году не будет
Матвиенко дала рекомендации регионам по организации детского отдыха
Исполком РФС утвердил календарь чемпионата и Кубка России
Будет ли продлена программа льготной ипотеки
Чем мы дышим в самолете: специалисты развенчали популярные мифы