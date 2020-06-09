Правительство намерено поднять предельный срок службы таможенникам

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, разрешающую офицерам таможни дольше оставаться на службе.

"Законопроектом предлагается повысить на пять лет предельный возраст пребывания на службе в таможенных органах для сотрудников среднего, старшего и высшего начальствующего состава. Сегодня предельный возраст пребывания на службе в таможенных органах для младшего и среднего начальствующего состава - 50 лет, для старшего начальствующего состава - 55 лет, а также 60 лет для высшего начальствующего состава", - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Кроме того, он отметил, что принятие законопроекта позволит сохранить на службе в таможенных органах сотрудников, которые способны по состоянию здоровья, профессиональным и личностным качествам выполнять задачи, возложенные на таможенные органы, плодотворно осуществлять свою дальнейшую деятельность, а также эффективно использовать значительный опыт в целях оптимизации работы в таможенных органах.

Стоит добавить, что законопроектом предусмотрен переходный период до 1 июля 2023 года, что поможет сотрудникам адаптироваться к новым условиям, а за теми, чей договор был заключен до указанной даты, сохраняется право выхода на пенсию на условиях, действовавших до вступления в силу законопроекта.

"Принять решение о продлении службы в таможенных органах на данный момент могут 604 сотрудника, то есть около 5,6 процента от общего числа сотрудников таможенной службы. Из них 426 сотрудников имеют выслугу в таможенных органах 20 лет и более, это 3,6 процента от общего числа сотрудников таможенной службы. Оставшиеся на службе ветераны смогут передать свой опыт молодым сотрудникам", - подвел итог председатель правления АЮР.