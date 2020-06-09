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09.06.2020 14:43
Рубрика: Общество

Ученые изменили мнение о предназначении Великой китайской стены

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Команда ученых, составленная из израильских, монгольских и американских исследователей, впервые нанесла на карту всю северную часть Великой китайской стены, расположенную в монгольской степи. Ее анализ показал, что построена она была не для военных целей.

Коротко об этой работе рассказывает Phys.org. До сих пор считалось, что Великая китайская стена, простирающаяся на тысячи километров и разделенная на разные участки, была возведена для защиты от вражеских войск. Ее строительство началось в III до нашей эры и продолжалось веками.

Фото: Олег Тихонов/РГ
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В новом исследовании, растянувшемся на два года, уверяется, что часть стены не имела оборонительного предназначения. Ученые впервые полностью нанесли на карту северную линию протяженностью 740 километров. Она находится, в основном, на территории Монголии и известна под названием "Вал Чингисхана".

До сих пор считалось, что она была призвана сдержать натиск войск этого великого завоевателя и других монгольских военачальников. Северная часть стены была построена в период от XI до XIII веков. Основным строительным материалом были глинистая почва и камни. На протяжении этого участка было обустроено 72 "структуры" различной формы.

Ученые обратили внимание на то, что изученная ими часть стены, пролегающая по долинам, имеет относительно малую высоту. Уже это, по их мнению, ставит под сомнение ее оборонительные возможности. Кроме того, она близка к тропам и дорогам, которыми здесь пользовались еще в древности.

"До нашего исследования большинство людей думали, что целью стены было остановить армию Чингисхана, - говорит ведущий автор работы Гидеон Шелах-Лави из Иерусалимского Еврейского университета. - Мы пришли к выводу, что речь шла, скорее, о контроле за передвижением людей. Возможно, это делалось для того, чтобы облагать их налогами".

Авторы работы пишут, что во времена средневековых холодных периодов местные жители, возможно, искали для выпаса своего скота более теплые южные пастбища. Стена, по их мнению, вероятно, помогала властям контролировать эти передвижения и брать с погонщиков плату.

Полностью исследование опубликовано в журнале Antiquity.

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