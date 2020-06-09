Пушков раскритиковал слова историка из США о России

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал слова декана факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глода о "расизме в России".

Сенатор посоветовал ученому "не лезть со своими суждениями о России". "Расизм наблюдается не у нас, а в США. Вот пусть они там и разбираются с этим. А то все каким-то боком пытаются нас приплести", - написал российский политик у себя в Twitter.

Глод ранее дал интервью немецкому изданию, где заявил, что проблема расизма существует не только в США, но и в Европе, в частности в России.