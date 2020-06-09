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09.06.2020 16:17
Рубрика: Власть

Путин оценил эффективную работу банков в период пандемии

Текст: Кира Латухина
Банки в условиях пандемии работают эффективно и надежно, заявил президент на встрече с главой Сбербанка. Российская экономика справится с кризисом лучше европейской, уверен Герман Греф.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Перед финансовыми, тем более ведущими учреждениями в сегодняшней непростой ситуации очень много задач. "Но знаю, что вы с этими задачами справляетесь", - заявил в начале видеоконференции Владимир Путин. "С февраля мы уже так или иначе столкнулись с проблемой пандемии. Март, апрель, май - это, наверное, одни из самых тяжелых месяцев за весь период моей работы в банке", - признался собеседник. "И конечно, мы ощутили в полной мере все влияние кризиса, и с точки зрения финансовых показателей вынуждены были формировать большое количество резервов", - сказал он. По сравнению с прошлым годом - примерно втрое больше.

Фото: iStock
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Глава Сбербанка рассказал об огромной работе по реструктуризации кредитов. Да и вообще вся команда работала под огромным напряжением: было открыто 90 процентов офисов, удалось не допустить ни сбоев, ни очередей. "В целом, конечно, период был очень тяжелый", - заметил он. "Удивительно, но за пять месяцев на 10 процентов нарастили портфель малого бизнеса, а выдали всего кредитов на 16 процентов больше, чем за пять месяцев прошлого года", - сравнил докладчик, объяснив это льготными программами, которые были приняты.

"Сейчас ситуация выглядит несколько лучше, чем мы ожидали", - оценил глава Сбербанка. "Ожидали 6-7 процентов падение ВВП, сегодня несколько лучше, чем прогнозируют ЦБ и правительство - минус 4,2-4,5 процентов", - сказал он.

"В Европе у наших коллег падение где-то на 14 процентов ожидается?" - уточнил глава государства. "Они ожидают где-то 7,5 процентов падение по году, - последовал ответ. - За этот период времени - три месяца - там даже больше, более 20 процентов падение". "Мы ожидаем, что в целом российская экономика справится лучше, чем европейская, американская", - заявил Греф.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Не ожидали в банке и такого восстановления спроса на ипотечные кредиты. Такой низкой ставки - 6,1 процент - никогда в России не было. "Без господдержки ставка ипотечного кредита сегодня средняя - 7,7 процентов, что тоже достаточно низко", - добавил глава Сбербанка. "Конечно, очень точные были меры предприняты ЦБ: в период очень сложной ситуации они приняли решение о снижении ставки рефинансирования, что в общем повлекло снижение ставок на кредитном рынке, и это очень сильно помогло восстановлению всех предприятий", - оценил Греф. Вовремя оказались и программы, связанные с поддержкой банков.

"В целом, думаю, что мы должны год пройти значительно лучше, чем мы предполагали", - продолжил глава Сбербанка. Правда, непонятно, будет ли вторая волна коронавируса осенью. Пока же ситуация складывается лучше, чем ожидали - прогнозы были более пессимистичными.

"Мы увеличили объем операций через онлайн-каналы до 60 процентов по целому ряду продуктов", - сообщил Греф. Три месяца, например, ипотека выдавалась только онлайн. "Получилось, что все наши предыдущие вложения в этот период времени очень сильно помогли", - сказал он и еще сообщил, что в этом году Сбербанк был признан лучшим банком мира за пять лет с точки зрения создания акционерной стоимости.

"Это объективная оценка того, что вами сделано, - поздравил президент. - Но самую главную оценку дают ваши клиенты внутри страны, за рубежом, те, кто обслуживаются в ваших зарубежных дочках. Уверен, что оценки тоже положительные".

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Глава государства согласился, что основным финансовым учреждениям, в том числе и Сбербанку, сейчас непросто. Но при поддержке ЦБ, отчасти правительства, в целом они работают очень эффективно, ритмично, оценил он: "Не то что без всяких сбоев, а демонстрируя самые лучшие образцы и финансовой дисциплины, и организации административных режимов. Новые сервисы предоставляете для своих клиентов". "Это такая очень взвешенная, спокойная, даже консервативная, но надежная работа финансовой системы в целом и основных финансовых учреждений", - констатировал Путин.

"Банк обслуживает большое количество предприятий самых разных отраслей производства, - продолжил президент, - и от того, как вы это делаете, зависит их экономическое и финансовое самочувствие". И - конечно - очень важна работа с гражданами. От того, как банк выполняет свои функции, в значительной степени зависит "финансово-политическое настроение людей", считает Путин.

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