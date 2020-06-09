Более 5 тысяч москвичей нашли работу за время пандемии

В пору пандемии не всем повезло остаться на своих рабочих местах, но массовых увольнений за все два с лишним месяца в столице не было. А более 5 тысяч москвичей смогли даже найти себе новую работу, не выходя из дома на собеседование. Как же им удалось это в такое тяжелое время, выяснил корреспондент "РГ".

Уровень безработицы в столице вырос с 0,44 до 1,7 процента - на бирже труда стоит 130 тысяч горожан. Но это очень низкий показатель для города, где почти 8 миллионов экономически активного населения. К тому же из 100 тысяч человек, которые встали на учет, только 30 тысяч недавно лишились работы, а 70 тысяч - это те, кто ее не имел и раньше, но не стоял на учете, а теперь пошел и зарегистрировался, потому что пособие по безработице выросло - с 12 130 до 19 500 рублей.

Но тех, кого коронавирус не оставил без работы, он отправил в вынужденный отпуск с минималкой в кармане. Вместе с ресторанным и туристическим бизнесом приостановилось и кинопроизводство. Актеры остались без работы, но не все решили сидеть сложа руки и ждать, когда жизнь наладится. К примеру, 37-летний актер сериалов Василий Долгих решил стать почтальоном. И это после десятков художественных и документальных фильмов. "Я уверен, что фильмы обязательно скоро начнут снимать, и жду этого с нетерпением. Но оставаться без работы и без денег не смог", - рассказывает он. Недолго думая, Василий обратился в центр занятости, написав на сайт о своем желании работать. Срочная вакансия была - почтальона. Как ни удивительно, но актер согласился не задумываясь. Его рабочий день теперь начинается в 6.30 утра. В первую очередь нужно разложить почту согласно маршрутному листу. После чего почтальон 1 класса отправляется в путь. "За день прохожу около 5-6 километров. После того как разнесу газеты и журналы, возвращаюсь на участок и приступаю к разносу заказной корреспонденции. Если есть срочные бандероли, посылки, приходится идти в третий раз. Кроме того, разношу пенсию, а в воскресенье у меня выходной, и я отдыхаю, читаю, смотрю фильмы", - рассказал он.

Не отчаялась в трудные времена и 27-летняя Мария Сандалова. Жизнь девушки разделилась на "до" и "после" коронавируса. Еще в феврале она вела домашнее хозяйство и занималась воспитанием дочери, а в конце марта мужу объявили о сокращении зарплаты почти в три раза. Мария решила зайти на сайт службы занятости и оставила заявку на поиск работы. Через пару дней ей позвонил куратор - ведущий инспектор центра занятости населения отдела трудоустройства "Северное Измайлово" Наталья Власова. Она предложила работу в продуктовом магазине. Выбор был: кассир, бухгалтер, товаровед, консультант, работник склада. "После обращения в службу занятости прошло всего две недели, и я вышла на работу продавцом-консультантом в крупный супермаркет, - рассказала Мария. - О работе в шаговой доступности я, конечно, мечтать не могла, но тут такое везение - всего 10 минут от дома".

Все два месяца служба занятости была открыта - ставила на учет по безработице и помогала в поиске работы, но все это дистанционно, даже собеседования проходили по Skype и WhatsApp. Работы у карьерных консультантов прибавилось - если до пандемии за различными услугами в день обращались порядка 500 москвичей, то после введения ограничений и увеличения пособия по безработице ежедневно стало приходить около 8 тысяч заявок. По данным столичного департамента труда и соцзащиты, с 29 марта работу нашли уже 5198 соискателей.

Теперь город потихоньку возвращается к живому общению - открыты МФЦ, а в них и 35 территориальных центров занятости. Так что, предварительно записавшись на прием, можно лично поговорить и расспросить консультанта обо всех вакансиях и даже составить карьерный план, следуя которому можно найти работу мечты, а главное - стабильный заработок. Сегодня в банке вакансий порядка 40 тысяч предложений по самым разным направлениям: логистика, складские работы, онлайн-сервисы, smm-сопровождение и кол-центр. Работодатели активно нанимают менеджеров, курьеров и водителей. Большая нагрузка сейчас и на здравоохранение - на рынке труда возрос спрос на медсестер и сиделок.

Есть предложения и на "серьезные" места. Например, требуется руководитель в компанию, занимающуюся проектированием объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, с зарплатой более 250 тысяч рублей. Один из сотовых операторов ищет территориального менеджера по продажам с зарплатой 180 тысяч рублей.

В департаменте труда говорят, что из-за пандемии многие стали задумываться о получении новой профессии, которая позволила бы работать на удаленке. "Стоит сосредоточиться на цифровизации своих знаний. Цифровые финансы, аналитика данных, компьютерная грамотность и основы программирования - это навыки, востребованные почти в любой профессии. Обучиться им абсолютно бесплатно и повысить квалификацию можно и в центре занятости "Моя работа", - рассказали "РГ" в департаменте.

Горящие вакансии

Чтобы найти работу, соискатели могут зайти на портал mos.ru в проект "Моя работа" и дистанционно подать онлайн-заявку на поиск работы или самостоятельно ознакомиться с перечнем "горящих вакансий". Задать вопрос или получить консультацию по оформлению государственных услуг можно по телефону 8 (495) 705-75-75.