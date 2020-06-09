Для большинства школьников учебный год закончился. Из-за эпидемии коронавируса его последняя четверть прошла в дистанционном режиме. Для многих этот эксперимент стал экстремальным испытанием. Кроме того, он наглядно продемонстрировал технологическое несовершенство в регионах, особенно в сельской местности.

Парта на сосне

- Дистанционка для нас она стала настоящей катастрофой - рассказывает мама пятиклассника из Костромы Елена Смирнова. - В апреле мне пришлось взять на работе отпуск, чтобы помогать ребенку с заданиями. Но когда я вышла на работу, выполнять весь гигантский объем свалившихся школьных заданий в одиночку ребенок не смог. Я хотела перевезти его к бабушке в деревню, чтобы сын был хотя бы под присмотром. Но от идеи самоизоляции на природе нам пришлось отказаться, поскольку качество связи там - нулевое. Чтобы сделать элементарный звонок по телефону, нужно забираться на сосну. К ней специально для этого приделана лестница. Что ж, учиться на дереве?

Период самоизоляции очень ярко показал, что огромное количество костромских школьников лишены возможности учиться дистанционно из-за отсутствия в деревнях сотовой связи с выходом в интернет. Как рассказал директор регионального департамента образования Илья Морозов, около 2500 школьников - в основном, из многодетных и малообеспеченных семей - не имеют электронных гаджетов, необходимых для дистанционного обучения. А на селе дети лишены возможности участвовать в онлайн-обучении из-за отсутствия интернета.

- Количество таких школьников в регионе исчисляется сотнями, - сообщил глава департамента образования.

Как уточнил Илья Морозов, в глубинке, где нет сотовой связи, учителя вынуждены были прибегать к так называемым "кейс-технологиям": одним детям задания передавали нарочным или через специальный почтовый ящик, установленный в сельском магазине. Других учеников консультировали по проводному телефону.

- Я считаю, что эту ситуацию нужно срочно менять, - убеждена мама восьмиклассницы из сельской школы Анастасия Серегина. - Мы не знаем, как будет дальше развиваться ситуация. Но без интернет-связи ученики малокомплектных школ лишены нормального доступа к образованию. В городах детей перевели на дистанционку, открыв бесплатный доступ к тысячам электронных книг и других ресурсов. Они общаются с учителями по видеосвязи, могут готовиться к экзаменам через специальные сайты типа "Решу ОГЭ". У нас ничего этого нет. Как они с такой подготовкой будут поступать в вуз?

Помогите войти в Сеть!

По данным администрации региона, незадолго до введения ограничительных мер по коронавирусу в Костроме завершился первый этап нацпроекта "Цифровая экономика", который расширил возможности для устранения цифрового неравенства для жителей сел и малых городов. Волоконно-оптические линии связи обеспечили доступ к высокоскоростному интернету для 182 социальных объектов: 66 школ, 68 фельдшерско-акушерских пунктов, 22 пожарных частей, 26 администраций сельских поселений, а также для жителей городов Буй, Кострома, Мантурово, Волгореченск.

В некоторых деревнях проблему доступа к связи пытаются решить через муниципально-частное партнерство

В декабре 2018 года региональное управление информатизации и связи отчиталось, что услугами широкополосного доступа к сети интернет в Костромской области не могут пользоваться порядка 20 процентов жителей. В рамках проекта по ликвидации "цифрового неравенства" за три года количество отдаленных населенных пунктов, имеющих неустойчивый сигнал мобильной сети, удалось сократить с 553 до 199. В прошлом году участниками проекта стали 22 населенных пункта численностью от 250 до 500 человек. Еще 177 отдаленных сел и деревень пообещали подключить к современным услугам связи до 2024 года.

- Мы продолжаем реализацию проекта по модернизации сетей связи в Костромской области, - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Филиала ПАО "Ростелеком" в Ярославской и Костромской областях Марина Дорошевич. - Помимо замены меди на волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), в области идет строительство сетей по технологии GPON , что позволяет пользоваться современными сервисами на скорости до 100 Мбит/с. В 32 населенных пунктах более 30 тысяч абонентов выходят в сеть по современным линиям связи, обеспечивая доступ к таким цифровым сервисам. В планах на 2020 год - Нерехта, Шувалово, Галич, Щелыково, Павино, Боговарово, Мисково, Мантурово...

В тех деревнях, которые не вошли в проект, проблему доступа к связи пытаются решить через муниципально-частное партнерство при софинансировании из областного бюджета, а также через программу общественных инициатив. Стоимость одного проекта оценивается в среднем в полмиллиона рублей. По такой схеме новые вышки сотовой связи появились в селах Кужбал и Солтаново Нейского района, а также в Шарьинском, Межевском, Буйском районах и в городе Галиче.

Неокупаемый проект

Как рассказал корреспонденту "РГ" генеральный директор компании Tele2 Сергей Эмдин, строительство новых базовых станций в первую очередь идет в крупных и средних городах.

- Зачастую удаленные деревни полноценно не охвачены сетями сотовой связи, - признал он. - Причина этому одна: они не окупаемы. Выхода тут два. Первый - это государственно-частное партнерство области с оператором - например, когда область предоставляет пассивную инфраструктуру (ставит опоры, подводит электричество - прим. "РГ"), а оператор - активную. Второй - попадание в федеральные программы, цель которых - не извлечение прибыли, а максимальный охват вне зависимости от размера населенного пункта.

По словам директора макрорегиона "Центр" Tele2 Дениса Маликова, Костромская область выделяется на фоне соседних тем, что здесь оператору удалось "наладить диалог с властями".

- За последние два года мы совместно с администрацией области порядка пяти базовых станций построили в удаленных населенных пунктах - там, где не было ничего, никакой связи. Так, в декабре прошлого года открыли станцию в селе Березовец Галичского района. Это позволило обеспечить покрытием высокоскоростного интернета и голосовой связи сразу пять сел - Березовец, Ладыгино, Феднево, Закатье и Рябинкино. Сейчас обсуждаем еще несколько проектов. Но без помощи государства мы не закроем удаленные территории, где проживает незначительное количество населения, - сообщил Денис Маликов.

Однако решить вопрос доступа к услугам связи и полноценному школьному дистанционному обучению удается далеко не везде, в том числе - из-за низкой активности местных властей.

- Первый вопрос оператора связи - место размещения оборудования, - заявил костромской губернатор Сергей Ситников. - Ситуации разные везде. Есть случаи, когда отдельно стоящие здания и сооружения используют для этих целей, где-то от хозяйствующих субъектов остались вышки, молниеотводы. Место установки во многом зависит от желания глав районов и сельских поселений решить эту проблему.

По данным обладминистрации, в ближайшее время широкополосный интернет будет проведен к 697 социальным объектам региона. На эти цели Костромской области из федерального бюджета выделено около 367 миллионов рублей. В тех населенных пунктах, где нет возможности подвести оптоволокно к каждому дому, власти планируют создать коллективные точки доступа к Wi-Fi. Возможно, благодаря такому промежуточному решению сотням костромских школьников больше не придется залезать на деревья, чтобы отправить учителям фотографии выполненных домашних заданий.

А как у соседей

По данным компании "Ростелеком", в ближайшее время на территории Владимирской области специалисты проложат более 270 километров ВОЛС, доступ к высокоскоростному интернету получат 16270 домохозяйств, расположенных почти во всех районах. По контракту с Департаментом развития информационного общества Ивановской области, в рамках национального проекта "Образование" к концу 2019 года высокоскоростной доступ в Сеть появился более чем в 50 школах региона, в том числе в отдаленных. В первом квартале 2020 года доступ к высокоскоростному интернету получили 5147 частных домов Ивановской области. Для этого специалисты компании построили более 150 километров волоконно-оптических линий связи.

- В этом году мы существенно нарастили темпы строительства ВОЛС в частном секторе Ивановской области. Работы уже завершены в микрорайонах Воробьево и Глинищево города Иванова, а также в Чкаловском микрорайоне в Кинешме. Наши специалисты продолжают тянуть оптику в Иванове, Ивановском районе и других муниципалитетах области. Важно, что теперь жильцы частных домов наравне с жильцами многоэтажек получат высокоскоростной доступ в интернет по самой современной технологии GPON. Она позволяет подключить множество услуг и цифровых сервисов для комфорта и безопасности - от интерактивного телевидения до интеллектуальной системы "Умный дом", - рассказал директор филиала ПАО "Ростелеком" во Владимирской и Ивановской областях Павел Шатохин.