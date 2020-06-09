Знакомые уверяли, что волонтеры - это студенты-лентяи, которые оправдывают прогулы лекций занятостью в добровольческом движении, а невыполненные добровольческие задания - учебой. Другие говорили, что волонтеры получают "плюшки" за свою помощь в виде "автомата" на зачетах. На деле оказалось, что в волонтеры идут совсем по другим причинам: бескорыстно помогать, получать новые знания, расширять кругозор и знакомства. Как проявили себя столичные волонтеры во время пандемии и что их ожидает после завершения режима самоизоляции, выяснил корреспондент "РГ".

Узнаю тебя по майке

Часто на массовых мероприятиях можно встретить людей в одинаковых майках с надписями "Мосволонтер" или названием акции, начиная от Дня города, акций памяти, экономических и урбанистических форумов, книжных ярмарок до спортивных матчей и местечковых выставок... Они дежурят у информационных стоек и помогают найти место в зале или буфет, раздают информационную продукцию… Люди совершенно разного возраста, профессий, интересов. Многие из них постоянно участвуют в волонтерских проектах, постепенно выбирая любимые направления из 10 основных: патриотизм, социалка, событие, медицина, донорство, культура, медиапространство, общественная безопасность, экология или спорт. С 27 марта - начала пандемии в Москве - запущен новый проект "Мы вместе". Этот социальный проект объединил уже 21 тысячу столичных волонтеров, и люди продолжают приходить, чтобы принять участие в нем. Чтобы сделать участие комфортным, участников разделили на девять штабов, при каждом - свой костяк. Они принимали заявки от москвичей, находящихся на самоизоляции. Попросить же горожане могли не только сходить за продуктами и лекарствами, но и заплатить за квартиру, купить корм собаке. Поступающие заявки штабные группировали и рассылали в чаты, их выполнение брал на себя свободный волонтер.

Фиолетовый блокнот

Одна из волонтеров - Дарья Курбатова, в будущем - учительница начальных классов. В один из последних "карантинных" дней она взяла восемь заявок. Первую тяжелую сумку несет постоянной подопечной во время пандемии - пенсионерке Наталье Александровне из Отрадного. "У нее есть сын и невестка, но недавно у них родился малыш, вот и обратились к нам за помощью, - рассказывает "РГ" Дарья Курбатова. - Пенсионерка любит поговорить, нам же больше 5-7 минут тратить на доставку нельзя. Но пока обмениваемся чеком, деньгами и продуктами, болтаем. Сначала Наталья Александровна пыталась угостить чаем с вареньем. Как-то заметила, что мне нравится фиолетовый цвет, хотела блокнот такого цвета подарить в знак благодарности. Еле убедила, что наградой бывает просто "спасибо". Спрашиваю у Даши, не боится она заболеть, волонтеры возят еду и тем, кто дома находится на карантине из-за того, что тест положительный на коронавирус. "В штабе нам выдают маски и перчатки, дезинфицирующие средства, у дверей квартиры держим дистанцию", - ответила девушка.

Желание помогать людям Дарье привила бабушка, которая, например, увидев неухоженную городскую клумбу, тут же шла за лопатой, а заметив у чужого ребенка порванные штаны, бралась за иголку. Видимо, внучка пошла в бабушку - в ее личной волонтерской книжке уже более тысячи записей. В таком количестве проектов девушка участвовала за три года. Проект "Мы вместе" - один из них.

Логистика для авоськи

Восемнадцатилетний Андрей Мельник попал в волонтеры из-за любви к спорту. Первой пробой на этом поприще для него стал чемпионат мира по футболу, проходивший в Москве. "Мы помогали болельщикам, следили за безопасностью, - вспоминает те дни Андрей. - Если бы не волонтерство, разве я увидел бы вживую столько потрясающих матчей?" Сейчас он "штабной" и принимает заявки, продумывает логистику доставки. "Иногда между волонтерами возникает даже спор, кому выполнять ту или иную заявку. А как-то нам заказали еду для собак, а там пара пакетов по 25 кг, думали уже транспорт заказывать, но помогли автоволонтеры, довезли, - делится парень проблемами. - Для меня этот проект стал отличной практикой, ведь я обучаюсь менеджменту".

Цветаева отдыхает

А для Светланы Билибиной волонтерство - отдушина. Она юрист, на помощь людям у нее остаются только выходные и иногда отпуск. Недавно к ней присоединилась и 14-летняя дочь Кристина. "Она воспринимает это пока лишь как игру, хотя на самом деле это большой опыт работы в команде, приобретение новых знакомств и расширение интересов, - рассказывает Светлана. - В прошлом году в ходе "Ночи музеев" случился казус. Ребята пришли в Дом-музей Цветаевой, даже не зная, кто это, ну и попали в неловкую ситуацию.

Волонтер должен быть подкован в теме акции. Позже я в штабе этих же ребят встретила, так они стихи Цветаевой уже наизусть читали". Сейчас Билибина - одна из двух тысяч автоволонтеров - возит на своей машине еду, лекарства тем, кто не выходит из дома. По ее словам, такая помощь - не курьерская работа, а забота о тех, кто попал в трудную ситуацию. "Пандемия очень отразилась на привычной жизни москвичей, в том числе и волонтеров, ведь многие проекты перешли в онлайн или отменились, но я надеюсь, что 22 июня мы соберемся на проекте "Линия памяти" на Крымском мосту, когда зажигают 1418 свечей по числу дней Великой Отечественной войны, и будем следить, чтобы они не погасли. А еще впереди фестиваль "Спасская башня", акция "Бессмертный полк", парад 7 ноября. Не может же вечно длиться онлайн", - говорит она.

Конкретно

Как стать волонтером:

Дорасти до 14 лет, затем зарегистрироваться на сайте mosvolonter.ru и оформить личную книжку волонтера.

Для участия в проекте "Мы вместе" нужно пройти онлайн-тест и регистрацию на сайте "мывместе.мосволонтер.рф", а потом очный инструктаж.

Телефон "горячей линии" проекта "Мы вместе": +7(800)200-34-11.

Прямая речь

Екатерина Драгунова, председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы

- Все столичные добровольцы, а их 88 тысяч человек, зарегистрированы в базе "Мосволонтера". Самому младшему 14 лет, старшему - 81 год, около одной тысячи человек - волонтеров "серебряного" возраста, тех, кому больше 55 лет. Но основной состав - старшеклассники и студенты, которым добровольческое движение помогает освоить командную работу, учит разрешать споры, общаться с людьми. Проект "Мы вместе" стал самым масштабным, он объединил 21 тысячу человек. Они выполнили более 31 тысячи заявок и ответили на 143 тысячи звонков. Большую роль играют и волонтеры-медики, которые помогают медучреждениям столицы. Их более 500. Мы активно поддерживаем акцию "Добрые бейджи", в которой пока участвуют всего около 50 человек. К счастью, открылись собачьи приюты и часть волонтеров вернулись на свое любимое поприще. Что интересно, многие люди присоединились к нам во время пандемии. Хотелось бы, чтобы они и дальше помогали москвичам, и не только в доставке продуктов, но и участвуя в городских событиях, помогая детским домам и хосписам.