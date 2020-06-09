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09.06.2020 09:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Из-за жары в Москве чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха

Текст: Ирина Огилько

В столице сегодня обещают жару под +29 градусов. Чтобы качество асфальтовых дорог из-за палящего солнца не ухудшалось, коммунальные службы чаще их поливают и проводят аэрацию воздуха. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- Каждые 3 часа коммунальные службы проводят полив проезжей части: в жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна, - отметил Петр Бирюков. По словам заммэра, при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. "Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить", - отметил заммэра. Он отметил, что когда температура поднимается до 25 градусов и выше, помимо стандартного полива производится аэрация воздуха.

"Во время этих работ струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", - пояснил Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что основная мойка дорожного покрытия летом проходит в ночное время - с 23.00 до 07.00 мск. Но также при необходимости дополнительно проводится патрульная дневная мойка для устранения загрязнений, возникающих на проезжей части.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Петр Бирюков отметил, что в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17:00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров.

"За вегетационный сезон при нормальных погодных условиях осуществляют порядка 15-20 поливов. В жаркие дни проводят дополнительный освежающий полив или опрыскивание", - заключил он.

Напомним, что в этом году запланировано посадить более 52 миллионов цветов, из них более 30 миллионов - однолетние.

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