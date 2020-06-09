Как изменились запросы горожан в самоизоляции

Из-за эпидемии коронавируса одни россияне уже отгуляли свои отпуска в домашнем затворе, другие отложили планы на путешествия в долгий ящик. Тем не менее немало и тех, кто намерен насладиться отдыхом именно летом - не нарушая притом социальную дистанцию. Интересы жителей Центральной России изучили в аналитической службе платформы "Авито".

Очевидное решение - отправиться с семьей на дачу или в деревню. Те, кто предпочитал такой вид отдыха и до эпидемии, как правило, уже имеют домик и участок в сельской местности. В последние полтора-два месяца на природу потянуло и тех, у кого недвижимости за городом не было. Так, по наблюдениям экспертов "Авито Недвижимости", в Подмосковье интерес к краткосрочной аренде загородной недвижимости вырос на 83 процента. Наплыв москвичей отметили даже в воронежских селах, где столичные гости ранее не появлялись. Люди арендуют дома и даже заселяются в те заброшенные избы, у которых, казалось, давно утрачены собственники.

У состоятельных граждан популярен "гламурный кемпинг", или глэмпинг. И в провинции для него предлагают очень необычные объекты недвижимости - мобильные и при этом оснащенные всеми удобствами. В Карелии есть дома в виде модернизированной палатки (с дровяной печкой, мини-кухней, холодильником, кроватью с подогревом и верандой) и шале на воде. В Татарстане продают всесезонное жилье на двух понтонах - с горячей водой и спутниковым ТВ, в Подмосковье - стилизованную юрту. Ну а в Ярославской области можно снять эко-домик в форме стеклянного шара - созерцать окрестные красоты можно через стены и потолок. На 24 квадратных метрах уместилась не только кровать и кухонный уголок, но и туалет. Еще один ярославский дом - гостевой - представляет собой сруб из кедровых бревен с двумя комнатами, печью, баней и камином.

Один из самых бюджетных вариантов для покупки - дома на колесах. Они позволяют прокатиться по стране, не заселяясь в гостиницы и соблюдая все рекомендации санитарных врачей. На восьми-десяти "квадратах" в таких фургонах обычно есть две койки, кухня и санузел с душем, а также особенно актуальная в нынешнее время зона домашнего офиса.

Люди начали обустраивать загородные дома и обновлять мебель

Каждый пятый пользователь, желающий купить домик на колесах, проживает в Москве и Санкт-Петербурге. Но в провинции спрос растет, причем высокими темпами. В среднем по стране количество потенциальных покупателей сейчас на 40 процентов больше, чем годом ранее, а вот объявлений о продаже - лишь на шесть процентов.

В Воронеже спрос на автодома в "коронавирусный" период на 66 процентов превысил уровень прошлого года.

"Такая тенденция может объясняться стремлением посвятить летний отпуск внутреннему туризму - организовать доступную поездку и при этом не зависеть от транспортных ограничений, введенных из-за пандемии. Динамика предложения автодомов пока отстает от темпов повышения спроса: по сравнению с 2019 годом предложение здесь снизилось на три процента", - отметили в "Авито Авто".

Вместе с тем упали и цены - в столице Черноземья домики на колесах подешевели на 28 процентов. Это, конечно, не рекордное снижение (в Казани цены уменьшились почти вполовину), но в некоторых городах ситуация совсем невыгодная: к примеру, в Барнауле автодома подорожали в 2,6 раза, в Тольятти - в полтора.

Средняя стоимость такого фургона в России - 702 тысячи рублей, в Воронеже - 421 тысяча.

В топе лидеров среди поисковых запросов россиян на "Авито" в апреле и мае прочно закрепился "диван". Аналитики платформы подсчитали, что спрос на этот предмет мебели по сравнению с докарантинным периодом в среднем по стране вырос на шесть процентов, по сравнению с прошлой весной - на 20 (а в Воронеже и вовсе - на 40). Единственный город, где спрос на диваны не увеличился, - Москва.

- Люди начали обустраивать загородные дома, чтобы пережить там период самоизоляции, и обновлять мебель в квартирах, чтобы с комфортом проводить семейные вечера. Интерес к диванам на платформе стабилен сейчас, когда ограничительные меры постепенно смягчаются, - сообщил управляющий директор направления "Авито Товары" Алексей Куракин.

На платформе также прибавилось и объявлений о продаже мягкой мебели: рост от уровня прошлого года по РФ составил 18 процентов, в Воронеже - 13.

Средняя цена предложения - 14600 рублей. По сравнению с февралем она выросла на семь процентов. В столице Черноземья в мае диваны стоили около 15 тысяч.

Многие горожане по традиции используют нерабочие дни, чтобы улучшить свои бытовые условия: делают ремонт в квартирах, обустраивают частные дома и дачи. Спрос на услуги ремонта и строительства в мае достиг пятилетнего максимума, подчеркнули в "Авито Недвижимости". Если сравнивать с уровнем прошлого года, то рост пятикратный. Если с началом 2020-го - двукратный. За последние два месяца спрос увеличился на 44 процента.

Самыми активными в этом отношении оказались жители Ленинградской области и Красноярского края. Там число заявок в сравнении с прошлым годом выросло на 70-80 процентов. В Воронежской области - на 40.

- Период самоизоляции оказал значительное влияние на привычную жизнь россиян. Теперь дом - это место и для досуга, и для работы. Именно поэтому люди задумались о том, чтобы обустроить свое жилье с комфортом для любых целей. К тому же сейчас они могут уделить ремонту больше времени, отсюда и ажиотажный спрос на соответствующие услуги, - предположил руководитель категории "Ремонт и строительство" Тимур Зайцев.

Первое место по запросам в этой категории заняло "строительство домов и коттеджей", далее в списке по частоте упоминания - "отделочные работы", "ремонт квартир" и "ремонт сантехники", а также "сборка и ремонт мебели".

Требуются и люди, способные помочь с благоустройством участка, уходом за садом и огородом. Из-за противоэпидемических мер в этой нише рынка труда стало меньше мигрантов, а дачникам по-прежнему нужно копать ямы под септики или бассейны, корчевать деревья и собирать теплицы. Спрос на услуги в категории "сад, благоустройство" по стране с начала года вырос в 5,8 раза.