Как московские онлайн-няни спасают реальных родителей

Все мы помним с детства добрую и всегда улыбчивую старушку из телевизора, которая открывала резные ставни и начинала сказку. И именно сейчас, когда многие дети постоянно сидят дома, такую домашнюю сказочницу "завел" бы себе каждый родитель. Тем временем сотни московских семей воспользовались услугами онлайн-нянь: бабушки и дедушки с удовольствием лепят, рисуют, читают с малышом, пока папа и мама заняты своими делами.

Эпоха самоизоляции вывела бабушек и дедушек в онлайн. Несмотря на это, близкие люди от детей не отдалились. Фото: Gettyimages

Онлайн-бабушки достаточно давно работают во многих регионах России. А вот для Москвы это в диковинку. Ведь в столице, как уже писала "РГ", достаточно давно действует программа "Мама работает". Это целая сеть бесплатных коворкингов, где женщины могут спокойно потрудиться или просто посидеть в соцсетях. В это время за детьми присматривают няни. В основном - бабушки. Для них это и общение, и подработка. Их работа оплачивается грантами для общественной организации.

Пандемия буквально вынудила бабушек переходить в онлайн. Пожилые люди - самая уязвимая категория для коронавируса. Городской центр "Моя карьера" специально для них стал проводить онлайн-курсы.

"Обучение проходит дистанционно в формате вебинаров, - рассказывает на портале мэра основатель сервиса "Бабушка на час" Наталья Линькова. - В нем приняли участие более 900 человек. Обычно после теоретического курса наши "студенты" проходят стажировку. Но в условиях самоизоляции это было невозможно. Поэтому мы придумали такой формат - онлайн-няня. Это помогает немного разгрузить мам, которым очень тяжело в нынешних условиях".

Как выяснилось, онлайн-бабушки умеют обращаться с малышами ничуть не хуже, чем реальные. Некоторые сказки сочиняют на ходу! Есть такая игра в ассоциации: сначала взрослый говорит любое слово, а потом - ребенок. И нужно придумать увлекательную историю, где упоминались бы эти слова. "Щенок!" - бодро говорит онлайн-бабушка Ксюша. "Эм-м-м, точка!" - отвечает 5-летний Валентин. Родители мальчика поделились в WhatsApp сказкой, которая получилась у бабы Ксюши. Герой-щенок гулял по лугу и увидел красного жука, у которого потерялся малыш. Пес-следопыт нашел потеряшку и нарисовал ему на спинке семь точек, чтобы он выделялся из толпы сородичей. Так и появилась божья коровка, гласит свежеиспеченная легенда онлайн-бабушки Ксюши.

Воздушное судно бурундуков-спасателей может стать образцом для онлайн-поделки. Фото: kinopoisk.ru

Многие навыки общения с детьми бабушки развивают сами, но кое-каким премудростям их учат на бесплатных онлайн-курсах. "Записаться на обучающую программу в центре "Моя карьера" я решила в феврале, увидев информацию в газете, - рассказывает "студентка" Юлия Латышева. - Курсы предполагались очные, со стажировкой. Но в условиях самоизоляции организаторы в считаные дни перестроились и организовали полноценное дистанционное обучение. На практику нас направили работать онлайн-нянями. Для работы мы используем программы WhatsApp, Zoom, Skype.

Требования родителей к занятиям с детьми обычные: почитать, порисовать, попеть, полепить, поучить буквы, поиграть в дочки-матери, помочь сделать домашнее задание".

Иногда бабушки и дедушки (мужчины тоже в строю) по ту сторону экрана покупают даже "пособия" для игр. Например, один "электронный дедушка" со своей подопечной склеил настоящий самолет спасателей-бурундуков из "Чипа и Дейла". Еще интересным опытом, о котором в соцсетях рассказали осчастливленные онлайн-сервисом родители, оказалась игра "Пакля-Рвакля". Бабушка и "внук" на карточках из картона рисуют животных, мебель, музыкальные инструменты и ищут слова с рифмой. Зарифмовал, например, "щенок - сурок" - забрал себе карточки. И у кого карточек больше - тот выиграл.

Кстати

Для мам - бесплатно

Услуга онлайн-нянь абсолютно бесплатна для женщин, участвующих в программе "Мама работает". Чтобы ей воспользоваться, надо обратиться на портал центра "Моя карьера" mycareer.moscow. Там же можно узнать расписание занятий для тех, кто хочет освоить профессию онлайн-няни.

Изначально учебная программа была рассчитана на женщин от 50 лет, однако попробовать себя в новой профессии и записаться на занятия может любой москвич. Специальное образование и опыт работы не требуются. Тренеры, врачи и психологи помогают освоить все необходимые навыки, рассказывают об этике поведения онлайн-помощника в семье, его обязанностях, обеспечении безопасности ребенка дома, возрастных особенностях детей, а также юридических аспектах работы по присмотру за ними. Также будущих нянь учат составлять договор на оказание услуг и объясняют, как правильно зарегистрироваться в качестве самозанятого.