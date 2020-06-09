Пассажиры, которые из-за режима самоизоляции не ездили на общественном транспорте, с 12 июня смогут продлить неиспользованные билеты. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Реанимировать можно не только социальные карты и билеты "ТАТ", но и проездные на 60 поездок, месяц, три месяца и год. Сделать это можно будет в кассах метро или киосках "Мосгортранса", а позднее и онлайн - для этого в интернете запустят специальный сервис. Главное условие для продления билетов - с 30 марта по 9 июня должно быть потрачено не больше 22 поездок. Если же проездной до 9 июня оказался не просрочен, ему сверху накинут количество дней, совпавшее с периодом вынужденной самоизоляции. А если срок действия истек в дни карантина, его тоже продлят. Скажем, билет на метро действовал до 22 апреля, в этом случае его продлят на 24 дня.

Школьники, студенты, ординаторы и аспиранты смогут перезаписать неиспользованные билеты на свои социальные карты. В департаменте транспорта подчеркнули: период, в который можно обратиться за продлением билетов, временными рамками не ограничивается. Проездные реанимируют с момента, когда пассажир обратится в кассу. Поэтому делать это лучше, например, непосредственно перед возвращением на работу после вынужденного перерыва.

Режим самоизоляции и цифровых пропусков, напомним, в российской столице отменен с 9 июня. Однако в городском общественном транспорте по-прежнему необходимо носить маски и перчатки. Для проезда снова можно использовать все привычные виды оплаты, включая социальные и банковские карты. Правда, у водителей купить билеты по-прежнему нельзя.