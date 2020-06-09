Планы отдохнуть на морском побережье еще остаются туманными, поэтому спешить с покупкой билетов и выбором отелей пока преждевременно. Самое надежное решение - скоротать ближайший отпуск с детьми на даче или остаться в Москве, тем более что режим самоизоляции отменен. Пока музеи закрыты, провести время с умом помогут многочисленные онлайн-сервисы.

Например, с помощью портала и мобильного приложения "Узнай Москву" можно отправиться в виртуальное путешествие по городу, попутно участвуя в онлайн-квестах и викторинах. Нажав на одну из точек на интерактивной карте, всплывут фотографии и малоизвестные факты из "жизни" столичных усадеб и особняков, парков и старинных переулков. А можно выйти на улицу и устроить в любое время для своей семьи спонтанную экскурсию - достаточно скачать на смартфон маршруты. Есть экскурсии и пешие, и велосипедные. Скажем, почему не пройтись в хорошую погоду от станции метро "Смоленская" до Сивцева Вражка? Прогулка с виртуальным гидом и остановками у домов с историей займет около часа. Увидят экскурсанты, например, особняк Морозовой, сталинскую высотку МИДа и дом, в котором жила поэтесса Марина Цветаева.

Проект #Москвастобой к 85-летию столичного метро запустил серию онлайн-экскурсий. Их поэтапно публикуют на одноименном сайте. Первое видео посвящено "красной" ветке, с которой и началась московская подземка, а второе - "зеленой". Зрителям покажут станции, признанные объектами культурного наследия, и приоткроют окутавшие их тайны и мифы. На этом же сайте размещены лекции, цирковые шоу и театральные представления. Похожий контент предлагают еще два портала: "Музейная Москва онлайн" и "Культура Москвы онлайн". А в YouTube-канале столичного зоопарка выкладываются видеоэкскурсии и детские выпуски о животных.

В библиотеке "Московской электронной школы" доступно около полутора тысяч электронных пособий, произведений художественной литературы, интерактивных приложений. Полезные материалы для себя могут найти и родители маленьких детей. Для них запущено развивающее приложение "Дошкольники" с играми и творческими заданиями.

Библиотеки же запустили онлайн-программу летнего чтения. Детям предложили прочитать за лето несколько произведений, а затем написать о каждом из них отзыв в творческий дневник. Все, кто выполнит обещанное, получит книги и сертификаты в книжные магазины. Чтобы стать участником акции, нужно зайти на сайт "Библиогород" и заполнить электронную заявку, указав в ней количество книг, которые ребенок планирует прочитать за лето. Их должно быть не меньше трех. На этом же сайте можно воспользоваться списком литературы, подготовленным Центральной городской детской библиотекой имени Гайдара. Он разделен на четыре группы: для дошкольников, младших школьников, читателей среднего школьного возраста и старшеклассников.

Онлайн-лагерь "Киберлето" приглашает школьников от 11 до 17 лет присоединиться к киберспортивным турнирам и погрузиться в нюансы нейротехнологий. Программа рассчитана на шесть смен. Первая уже идет. Вторая начнется 15 июня. Записаться на занятия можно на mos.ru или на сайте школы № 868.