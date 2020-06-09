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Текст:   Ирина Рыбникова 
20:56 09.06.2020
Российская газета - Неделя № 125(8179)

У себя дома

Как в Подмосковье помогают решить квартирный вопрос семьям с детьми

Ивановы решили брать ипотеку. Решили давно, еще в январе, когда губернатор Московской области Андрей Воробьев впервые объявил о том, что подмосковным семьям, в которых в этом году родится первый ребенок, снизят ставку по ипотеке на три процента.
Дети сегодня - не обуза в приобретении жилья, а совсем даже наоборот. Фото: РИА Новости Дети сегодня - не обуза в приобретении жилья, а совсем даже наоборот. Фото: РИА Новости
Дети сегодня - не обуза в приобретении жилья, а совсем даже наоборот. Фото: РИА Новости

Эту новость Алина Иванова узнала через день после того, как тест показал им с мужем Денисом две заветных полоски. "В начале сентября родится наш сынок - и мы сразу начнем оформление ипотеки. Будем брать квартиру в родном Пушкино, недалеко от родителей", - говорит Алина.

Мама, папа, я

И таких, как Ивановы, в этом году в Подмосковье будет 500 семей. Именно столько льготных ипотек намерены раздать областные власти. Оформление началось с 1 июня, присоединиться к программе жители области могут в любой момент.

Фото: iStock
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Напомню условия. Ипотека "минус три процента" предназначена для семей, в которых начиная с 1 января 2020 года родился первый ребенок. Обязательными условиями для участия в этой программе являются наличие российского гражданства у обоих родителей и постоянная регистрация в Подмосковье - хотя бы у одного.

В Подмосковье должен быть рожден и зарегистрирован и малыш, а выбирать жилье можно только в новостройке. Также у будущих новоселов не должно быть в собственности другого жилья. Долю в родительской квартире при этом иметь можно, но она не должна превышать соцнорм.

"И еще очень важный нюанс - льготная региональная ипотека не суммируется с преференциями по федеральной ипотечной программе", - отмечает министр жилищной политики Московской области Инна Федотова. То есть нельзя присовокупить минус три процента по областной программе к той льготной ставке в 6 процентов, по которой оформляют ипотечное кредитование семьи с двумя детьми. Минусоваться подмосковные три процента будут от базовой ставки банка.

Но зато, подчеркивает Федотова, льготной региональной ипотекой можно рефинансировать текущий ипотечный кредит. Предположим, у молодой семьи уже есть ипотека, взятая под 9 процентов. Но если у этой семьи недавно родился ребенок, она сможет воспользоваться региональной программой и снизить процент на три пункта. Эти три пункта помогут ей сэкономить на ипотечных платежах примерно 1,5 миллиона рублей.

Партнером области в этой программе выступает банк ДОМ.РФ. Как объяснил "РГ" директор ипотечного бизнеса этого банка Игорь Ларин, итоговая процентная ставка зависит от ряда причин, в том числе и от первоначального взноса. В итоге минимальный процент может составить 3,1 проц. "Поддержка семей с детьми и повышение доступности ипотеки для них является одним из наших приоритетов. Запущенная программа позволит оказать подмосковным семьям помощь в улучшении жилищных условий. На данный момент программы субсидирования ипотечных ставок у нас существуют в 22 регионах, в ближайшее время запустим их еще в 10", - добавил Ларин.

Подать заявку на льготную ипотеку жители Подмосковья могут, зарегистрировав личный кабинет на областном геопортале: rgis.mosreg.ru. Срок рассмотрения заявки - от трех до десяти дней.

Пока власти говорят о том, что программа продлится три года. За это время обладателями заманчивой ипотеки станут 1,5 тысячи семей. Но, как показывает практика, хорошие программы обычно имеют продолжение.

Врач, педагог, ученый

В Подмосковье есть еще одна ипотечная программа, весьма популярная у населения. Это социальная ипотека, которую могут получить врачи, педагоги и молодые ученые. Программа действует с 2016 года и за это время область выдала более 1,6 тысячи сертификатов на получение социальной ипотеки. "Почти 1000 из них достались врачам, 400 - молодым ученым, более 200 - педагогам", - перечисляет Инна Федотова. Причем в число педагогов входят не только учителя, но и воспитатели детских садов, и тренеры спортивных секций.

Воробьев рассказал, что в Подмосковье откроется в последнюю очередь

Условия социальной ипотеки более чем интересные. Первый взнос за приобретателя жилья платит область. Она же на протяжении 10 лет гасит и тело кредита. Самому новоселу остается оплачивать лишь проценты. Выбрать жилье можно в любом муниципалитете. Получатель ипотеки должен быть не старше 45 лет - все-таки от него ожидают как минимум 10 лет полноценной работы, и иметь специальность, востребованную в Подмосковье. К примеру, у врачей - это терапевты, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, акушеры-гинекологи, травматологи, фельдшеры, психиатры. У учителей - преподаватели английского языка и информатики, у ученых - те, кто работает с биотехнологиями, фармацевтикой, индустрией наносистем.

К слову, первым специалистом, в 2016 году купившим в Подмосковье квартиру по льготной ипотеке, стал кандидат биологических наук, заведующий лабораторией Московского НИИСХ "Немчиновка" Наиль Гайнуллин. Он занимается поиском генов устойчивости против ломкости колоса пшеницы - изобретает такой сорт зерна, который при стабильно высокой урожайности будет устойчив и к низким температурам, и к опасным заболеваниям. Ученый приобрел однокомнатную квартиру площадью 48 квадратных метров в Одинцовском округе Подмосковья. "Подбирал жилье так, чтобы было недалеко от работы", - говорит Наиль, добавляя, что в его квартире очень удобная планировка, позволившая выделить место даже для рабочей зоны. И теперь ученый может не отрываться от рабочей деятельности и в выходные. Кстати, изначальный платеж по ипотеке у семьи составлял 24 тысячи рублей, а сейчас упал до 18. За такие деньги в Одинцове не снимешь и плохонькую однушку.

За три года получить льготную ипотеку смогут 1,5 тысячи семей

Изначально программу соципотеки в области вводили на три года, но каждый год ее продлевают - настолько она оказалась востребованной у специалистов. В 2020-м, утверждает Инна Федотова, планируется выдать 365 сертификатов. Их получат 110 учителей, 100 ученых и 155 медицинских работников. Причем для последних время реализации сертификата автоматически будет продлено. "У врачей сейчас не самая легкая работа. Мы понимаем, что у многих нет ни сил, ни времени на подбор жилья и оформление документов", - отмечает министр жилполитики.

Ознакомиться с условиями социальной ипотеки и списком необходимых для ее оформления документов можно на сайте министерства: minzhil.mosreg.ru.

Кстати

Когда служебное станет личным

В Госдуму внесен законопроект, по которому медработники первого звена и врачи "скорой помощи" смогут получить в собственность служебное жилье. Этот законопроект очень важен для Подмосковья, где предоставляют много такого жилья. По данным Московской областной думы, за последние пять лет медицинским работникам в регионе было выделено на разных условиях 2267 квартир и комнат в общежитиях. При этом, отмечает председатель думского Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, врачи должны видеть перспективу того, когда служебное жилье может оказаться в их собственности. В новом законопроекте прописана возможность приватизировать жилье после 10 лет работы в одной больнице.

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