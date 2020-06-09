Новости

Сербские ветераны награждены российскими медалями в честь 75-летия Победы 22:47
Некоторые регионы отказались от изменения тарифов на ЖКУ с июля 22:41
Россияне разлюбили седаны 22:02
Власти Москвы рассказали, когда экономика вернется к докризисным показателям 21:41
МИД: РФ за мирный диалог по Арктике, но готова защищать свои интересы 21:13
В деле генерал-майора из Саратова суд не нашел преступления 21:09
Власти Москвы озвучили требования к парикмахерским 21:04
В МИД РФ призвали США снизить накал вокруг "российского вмешательства" 20:56
Границы Кубы останутся закрытыми для туристов до августа 20:34
Крымские экологи зафиксировали рекордное число выбросов дельфинов 20:31
Хирург детской областной больницы в Калининграде умер от коронавируса 20:08
Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти в 2020 году 19:44
Пенсионерам с севера компенсируют поездку на отдых по электронным билетам 19:42
Минск подтвердил заинтересованность в скорейшем вступлении в ВТО 19:18
На пруду в Москве спасли тонувшую женщину 18:47
Стартовало производство продолжения "Человек-паука: Через вселенные" 18:37
Медведев: Иностранцы совершили в РФ почти 15 тысяч преступлений в этом году 18:28
Польские верующие собирают деньги на обращение к Папе Римскому через газету 18:24
Меркель позвонила Путину обсудить коронавирус, Украину, Сирию и Ливию 18:23
Умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза 18:18
В проекте RT разобрали тонкости американского акцента 18:16
Врач рассказала, что пить утром и вечером при проблемах с кишечником 18:15
Российские исследователи обнаружили в Антарктиде неизвестную впадину 18:13
В Череповце вандалам запретили гулять по ночам и посещать кинотеатры 18:12
Астрономы выяснили, почему "ползают" огромные камни на Луне 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 21:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Есть защита

Корреспондент "РГ" примерил костюм врача коронавирусного стационара
Текст: Ангелина Зеленькова
От медиков даже в разгар пандемии нечасто можно было услышать о трудностях работы. Главное для них - любой ценой поставить пациента на ноги. Не жалуются они и на долгие смены в почти не дышащих комбинезонах, очках и респираторах, которые оставляют на лице красные пятна и синяки. Примерив костюм врача коронавирусного стационара, корреспондент "РГ" через 15 минут поняла, как это сложно - просто ходить в нем.

Впрочем, все по порядку. Гигантский склад средств индивидуальной защиты, где происходила эта необычная примерка, расположен в технополисе "Москва" на юго-востоке столицы. Еженедельно отсюда в городские больницы и поликлиники отправляют более 4 миллионов комплектов средств индивидуальной защиты. Здесь я впервые смогла рассмотреть вблизи все средства индивидуальной защиты, которые раньше видела только по телевизору, и даже примерить их. С чего же начать?

Фото: Сергей Куксин/РГ
Исследование: Защитные меры против коронавируса спасли 3 млн жизней

"Разработаны специальные правила, как именно нужно надевать и снимать средства индивидуальной защиты. Важно, чтобы не осталось открытых участков тела. Каждому медработнику в этом помогает коллега и прежде, чем войти в "грязную" зону, еще раз все тщательно проверяет", - пришел на помощь Игорь Ноздреватых, главный внештатный эпидемиолог Москвы.

Комбинезон, перчатки, бахилы, шапочка, респиратор... Далее капюшон, очки, дополнительная пара перчаток и халат. Все максимально должно прилегать к коже, чтобы у вируса не осталось шансов попасть на кожные покровы и слизистые оболочки. В первую минуту показалось: дышать нечем, но я приободряюсь, вспомнив, что врачи как-то работают в такой экипировке в среднем по шесть часов в день! Спустя 15 минут я уже обливалась потом. Утешало одно - надежная защита, которую дает эта одежда. Продумано все до мелочей. На рукавах плотные манжеты, тугая резинка на очках и респираторе.

"Но ведь болеют в Москве и медработники?" - напоминаю я. "Да, такие случаи были, и СМИ о них широко писали, - соглашается Ноздреватых. - Но ведь жизнь врачей, как и у всех москвичей, проходит не только в красной зоне. После работы они едут на общественном транспорте домой, заходят в магазин... Так что заразиться могут где угодно. Но я точно знаю, что в столичных клиниках сделано все для того, чтобы уберечь врачей, медсестер, весь персонал".

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Врач рассказал, как часто нужно менять маски в жару

Безопасность медиков была и остается одной из первостепенных задач городских властей в пору пандемии. Для того чтобы ее надежно обеспечить, и создали этот склад в момент, когда уже шла борьба с коронавирусом. "Раньше склад находился на Дубининской улице. Но средств индивидуальной защиты потребовалось значительно больше, а значит, нужно было увеличить площадь хранения. Поэтому было принято решение развернуть крупнейший в Москве логистический комплекс площадью более 17 тысяч кв. м", - рассказал начальник управления организации обеспечения деятельности медорганизаций департамента здравоохранения Москвы Константин Романов.

По его словам, запасы пополняются еженедельно. "К сентябрю мы создадим резерв на два-три месяца. Костюмы стараемся запасти всех размеров, но в первую очередь те, что наиболее востребованы у медиков - L, XL, XXL", - поделился он. Для врача важно, чтобы костюмы и средства индивидуальной защиты соответствовали размеру, не сковывали движений, не причиняли болезненных ощущений.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Фото

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Меркель позвонила Путину обсудить коронавирус, Украину, Сирию и Ливию
В МИД рассказали о состоянии российско-американских отношений
АТОР: Роста цен на отдых в России в этом году не будет
Матвиенко дала рекомендации регионам по организации детского отдыха
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для приезжих
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции