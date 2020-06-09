От медиков даже в разгар пандемии нечасто можно было услышать о трудностях работы. Главное для них - любой ценой поставить пациента на ноги. Не жалуются они и на долгие смены в почти не дышащих комбинезонах, очках и респираторах, которые оставляют на лице красные пятна и синяки. Примерив костюм врача коронавирусного стационара, корреспондент "РГ" через 15 минут поняла, как это сложно - просто ходить в нем.

Впрочем, все по порядку. Гигантский склад средств индивидуальной защиты, где происходила эта необычная примерка, расположен в технополисе "Москва" на юго-востоке столицы. Еженедельно отсюда в городские больницы и поликлиники отправляют более 4 миллионов комплектов средств индивидуальной защиты. Здесь я впервые смогла рассмотреть вблизи все средства индивидуальной защиты, которые раньше видела только по телевизору, и даже примерить их. С чего же начать?

"Разработаны специальные правила, как именно нужно надевать и снимать средства индивидуальной защиты. Важно, чтобы не осталось открытых участков тела. Каждому медработнику в этом помогает коллега и прежде, чем войти в "грязную" зону, еще раз все тщательно проверяет", - пришел на помощь Игорь Ноздреватых, главный внештатный эпидемиолог Москвы.

Комбинезон, перчатки, бахилы, шапочка, респиратор... Далее капюшон, очки, дополнительная пара перчаток и халат. Все максимально должно прилегать к коже, чтобы у вируса не осталось шансов попасть на кожные покровы и слизистые оболочки. В первую минуту показалось: дышать нечем, но я приободряюсь, вспомнив, что врачи как-то работают в такой экипировке в среднем по шесть часов в день! Спустя 15 минут я уже обливалась потом. Утешало одно - надежная защита, которую дает эта одежда. Продумано все до мелочей. На рукавах плотные манжеты, тугая резинка на очках и респираторе.

"Но ведь болеют в Москве и медработники?" - напоминаю я. "Да, такие случаи были, и СМИ о них широко писали, - соглашается Ноздреватых. - Но ведь жизнь врачей, как и у всех москвичей, проходит не только в красной зоне. После работы они едут на общественном транспорте домой, заходят в магазин... Так что заразиться могут где угодно. Но я точно знаю, что в столичных клиниках сделано все для того, чтобы уберечь врачей, медсестер, весь персонал".

Безопасность медиков была и остается одной из первостепенных задач городских властей в пору пандемии. Для того чтобы ее надежно обеспечить, и создали этот склад в момент, когда уже шла борьба с коронавирусом. "Раньше склад находился на Дубининской улице. Но средств индивидуальной защиты потребовалось значительно больше, а значит, нужно было увеличить площадь хранения. Поэтому было принято решение развернуть крупнейший в Москве логистический комплекс площадью более 17 тысяч кв. м", - рассказал начальник управления организации обеспечения деятельности медорганизаций департамента здравоохранения Москвы Константин Романов.

По его словам, запасы пополняются еженедельно. "К сентябрю мы создадим резерв на два-три месяца. Костюмы стараемся запасти всех размеров, но в первую очередь те, что наиболее востребованы у медиков - L, XL, XXL", - поделился он. Для врача важно, чтобы костюмы и средства индивидуальной защиты соответствовали размеру, не сковывали движений, не причиняли болезненных ощущений.