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09.06.2020 21:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Держат дистанцию

МФЦ продолжают работать по записи
Текст: Ангелина Зеленькова
Вот уже две недели в столице открыты 88 из 131 центров госуслуг "Мои документы". За это время в них обратились более 250 тысяч москвичей - каждый день в офис приходят порядка 20 тысяч горожан. Несмотря на такую популярность госуслуг и все снятия ограничений в городе, МФЦ продолжают работать по предварительной записи. Это позволяет избежать очередей, а посетители могут без проблем держаться друг от друга на безопасном расстоянии. Как выяснил корреспондент "РГ", принимать по записи в МФЦ будут до особого распоряжения мэра Москвы.

Чтобы получить уже готовые документы, в офис центра нужно записаться через mos.ru. В предоставлении услуг ничего не поменялось. Как и прежде, в МФЦ можно подать документы на оформление водительского удостоверения, российского паспорта, встать на регистрационный учет по месту пребывания или по месту жительства - всего же горожанам доступны 144 услуги. После открытия центров самой востребованной услугой оказалось оформление соцкарты москвича, за которой обратилось более 39 тысяч горожан. Более 30 тысяч жителей столицы побеспокоились о регистрации, а 18 тысяч пошли получать регистрацию прав на недвижимость.

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
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Записываться на прием очень удобно - система подскажет ближайший офис, в котором можно получить нужную услугу. Например, только в 17 офисах "Мои документы" можно оформить документы по кадастровому учету и регистрации прав по заявлению от индивидуальных предпринимателей и юрлиц, а физлицам доступны услуги по кадастровому учету и регистрации прав на объекты недвижимости, находящиеся за пределами столицы. Еще 84 услуги доступны пользователям в электронном виде на порталах mos.ru и gosuslugi.ru.

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