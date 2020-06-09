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09.06.2020 00:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

МГИК: Ротация членов избиркома не отразится на работе

Текст: Любовь Проценко

Ротация сотрудников не повлияет на работу избиркомов, считает зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Он сказал об этом журналистам, отвечая на вопрос о петиции к членам избирательных комиссий с призывом не работать на общероссийском голосовании.

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"Никаких обращений по этому поводу к нам пока не поступало. Ротация членов избирательных комиссий - дело вполне привычное и плановое. Каждый член комиссии вправе написать заявление и выйти из состава. В этом случае выбывший человек будет немедленно заменен другим из резерва составов УИК", - рассказал замглавы МГИК.

Людей в составе резерва, желающих поработать, более чем достаточно, отметил Дмитрий Реут: "Да и с учетом того, что в УИК в основном по 15 членов комиссии с правом решающего голоса, выход из состава даже нескольких человек, равно как и невыход их на работу, не будет иметь никакого значения и не скажется на работе комиссии. Наша общая задача обеспечить выполнение закона и предоставить гражданам возможность реализации их прав".

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