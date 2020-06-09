Москвичи забыли о безопасности

Москва снова гуляет - отличить обстановку на улицах от довирусного лета практически невозможно. Почти на каждой более-менее зеленой улице - бегуны, почти в каждом сквере велосипедисты, на каждой пятой скамейке - компании, местами даже с бутылками. А между тем коронавирус столицу еще не покинул, ежедневно выявляются по 1,5-2 тысячи новых случаев.

Говоря откровенно, гулять москвич пошел еще до выступления мэра Сергея Собянина об отмене самоизоляции и пропусков. До последнего держались лишь пенсионеры. А во вторник всеобщему настрою и теплой летней погоде поддались и пожилые люди. В масках были единицы. Первая прохожая попалась мне навстречу, когда еще не было 7 утра. Жительница Бабушкинского района Нина Федоровна, почтенная дама лет под 60, дефилировала по аллее на Олонецком проезде. С палками для скандинавской ходьбы, чинно и уверенно. Но почему, спрашивается, без маски? "Честное слово, первый раз вышла за два месяца, - говорит пенсионерка. - А в маске жарко, у меня гипертония. Да я и не хожу далеко, возле дома только".

Чуть подальше, на улице Бестужевых, гуляли дети. Карусель и горки, опечатанные еще в марте, заполнились малышней. Старушки, самые бдительные из местного населения, безучастно смотрели на сорванные красно-белые ленты, хотя официально пользоваться детскими площадками можно лишь с 23 июня. Месяц назад на глазах корреспондента "РГ" этот же "домовой дозор" немедленно звонил 02, лишь только мамочки на пушечный выстрел приближались к беседке. Теперь же бабушки амнистировали даже горки.

Коронавирус из города еще не ушел: ежедневно выявляется более тысячи новых случаев

В первый день отмены самоизоляции народ гулял и в центре Москвы. Например, в Парке Горького. Особых развлечений там еще нет, но молодежь на велосипедах и самокатах с удовольствием раскатывает по дорожкам. Это, конечно, далеко от фестивальных аншлагов, но жизнь чувствуется. Об опасности, похоже, и тут забыли. С социальной дистанцией еще более-менее все в порядке, а вот с масками... "Да есть у меня! - хвалится "байкер" Андрей, демонстрируя маску, заботливо прикрепленную к рулю. - Увижу проверяющих - сразу надену. А так - какой смысл?"

Ощутимо выше концентрация безмасочников в автобусах и поездах. Как отметили в пресс-службе департамента транспорта, пассажиров в наземном транспорте стало на 80 тысяч больше по сравнению с прошлой неделей. В электричках, по официальной статистике, сильной прибавки народа нет. Однако на популярном Савеловском направлении - в прямом смысле вагон народа. Визуально на десять человек без маски приходится один дисциплинированный. Это же касается продавцов, которые снова стали промышлять в электричках. И если три недели назад еще торговали масками, то теперь - всякими книжками, фонариками, садовым инвентарем или прямо внаглую пивом и чипсами.

Самые популярные персонажи на улицах - семьи, мама, папа и дети на велосипедах и самокатах. Из разговоров с ними понятно: со следующей недели могут вызвать на работу с удаленки, надо вдоволь насладиться сочинской жарой, которая не так часто и бывает в Москве. Маски если раньше большинство прохожих носили хотя бы на подбородке, то сейчас многие и вовсе их с собой не берут. Ну а что: полиция не дергает, пять тысяч при мне. Между тем, в этот самый день, когда народ вышел на первую настоящую прогулку без конспирации, в городе зафиксировано 1572 новых случая "ковида". 59 человек скончались. Так, может быть, стоит все-таки дочитать указ мэра Собянина о снятии ограничений до конца? Глава города там напоминает: вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но она все еще существует. "Берегите себя и своих близких, друзья", - обращается он к москвичам. Это значит, что забывать о режиме самосохранения рано.