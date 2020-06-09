"Музеон" и Золотой остров свяжет новый пешеходный мост

Парк искусств "Музеон" и остров Балчуг, который москвичи часто называют Золотым, соединит новый пешеходный мост. Его перекинут через Водоотводный канал Москвы-реки прямо у памятника Петру Первому. Проект уже одобрила градостроительно-земельная комиссия столицы, но окончательный облик переправы станет ясен только после обсуждения с москвичами.

В мэрии рассказали, что проект вынесут на общественные слушания в проекте "Активный гражданин". С началом пандемии туда перенесли дискуссии по многим проектам, включая застройку кварталов реновации. Опыт оказался удачным, и теперь его решено использовать и при строительстве моста. Между тем основные конструктивные данные будущего сооружения уже известны. Мост будет небольшим. Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала: длина его 56,6 метра, ширина - 4 метра. "Новый мост соединит пешеходные маршруты, проходящие по Крымской и Якиманской набережным, а также повысит доступность культурной зоны на стрелке Золотого острова", - объяснила Пятова "РГ".

Если встать сейчас на Якиманской набережной в том месте, откуда будет начинаться мост, то прямо перед вами окажется стрелка острова и чуть в стороне - огромный памятник Петру. До него каких-то несколько десятков метров, вот только преодолеть их никак нельзя. Хотите подобраться к памятнику поближе? Идите к Патриаршему или Малому Каменному мосту - пересечь канал можно только по ним. На дорогу уйдет минут 15, пройти придется около километра. На машине, кстати, время особенно не сократишь - круги придется нарезать еще более внушительные. Об этом "РГ" рассказали и в Институте Генплана, который занимается разработкой проекта. Там отметили, что переходы через реку в этом месте расположены неравномерно, что привело к разобщению территорий. Поэтому мост действительно необходим - он сделает более доступным не только памятник, но и весь квартал бывшей фабрики "Красный Октябрь". В ее корпусах сейчас расположены офисы, кафе, магазины, центр фотографии имени братьев Люмьер. Из эскизов будущего моста ясно: изменятся и прилегающие к нему с двух сторон набережные. Они будут спускаться к воде в виде амфитеатра. Впрочем, последнее слово за москвичами.