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09.06.2020 10:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На севере Москвы у транспортной компании угнали "Газель"

Текст: Михаил Фалалеев

В пресс-службе УВД по Северному административному округу столицы сообщили, что в дежурную часть полиции поступило заявление от генерального директора транспортной компании. Он сообщил, что неизвестный тайно похитил автомобиль "Газель Некст", принадлежащий фирме, который находился на парковке, расположенной на Ижорской улице. Сумма материального ущерба составила свыше 1 миллиона рублей.

Фото: iStock
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Злоумышленники проникли в автомобиль, завели его и скрылись. Они намеревались продать машину на автозапчасти, однако не смогли довести свой противоправный умысел до конца. Сотрудники уголовного розыска УВД по САО, ОМВД России по району Западное Дегунино совместно с коллегами ОБ ДПС ГИБДД задержали подозреваемых в совершении кражи автомобиля. На Ленинградском шоссе эта машина была остановлена, а подозреваемые, находившиеся в салоне, задержаны. Ими оказались 32-летний приезжий мужчина и 23-летний житель столицы. В настоящее время автомобиль возвращен владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении второго задержанного - в виде заключения под стражу.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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