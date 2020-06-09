На пруду в Москве спасли тонувшую женщину

На востоке Москвы 9 июня спасли тонущую женщину. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента ГО, ЧС и ПБ.

Как рассказали в пресс-службе департамента, во вторник дежурная смена поисково-спасательной станции "Кузьминки" в составе начальника ПСС Дмитрия Веселовского и спасателя Александра Медведкова заметила на середине акватории Шибаевского пруда женщину, которая плохо держалась на поверхности и периодически уходила под воду. Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах быстро подошли на катере к месту происшествия и подали утопающей спасательный круг. Пострадавшую женщину 1985 года рождения доставили на спасательную станцию и оказали первую помощь. От госпитализации женщина отказалась и была передана сотрудникам полиции для проведения профилактических мероприятий.