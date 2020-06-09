Песков оценил снятие ограничений в Москве

В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.

"Почему слишком стремительное? Какие-то ограничения остаются, какие-то ограничения будут сниматься по истечении еще одной или двух недель, это же не полная отмена", - удивился вопросу журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что мэр Москвы весьма аргументировано это объяснил в своем заявлении.

На вопрос, обсуждала ли это решение мэрия с Кремлем, Песков напомнил, что речь идет о реализации полномочий, которыми были наделены главы регионов. "Сергей Собянин использовал эти полномочия, и с учетом анализа на местах принял такое решение", - сказал представитель Кремля. "Президент в начале "ковидной истории" говорил, что эти полномочия главы регионов должны реализовывать в тесной координации с правительственным штабом", - также сказал он. Любой глава региона принимает решение, основываясь на экспертных показателях, заметил пресс-секретарь президента.

В Кремле оценили и соблюдение гражданами режима ограничений. "Действительно, были моменты, когда дисциплина в плане соблюдения эпидемиологических ограничений оставляла желать лучшего, - сказал Песков, - но, по мере того, как возрастал уровень информированности населения, приходило лучшее понимание опасности пандемии этого вида инфекции, - конечно, лучше стали соблюдаться все ограничения".