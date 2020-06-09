Под Орлом завели дело после телепрограммы о многодетном отце

Прокуратура Орловской области начала проверку после программы "Мужское / Женское" на Первом канале. Там показана многодетная семья, родительские права в которой имеет лишь отец, и то - органы опеки поставили вопрос об их ограничении. Младшая из детей в настоящее время живет у бабушки и не хочет возвращаться к отцу из-за страха и унижений, которые испытала рядом с ним.

В прокуратуре уже озвучили предварительные результаты проверки. "Трое несовершеннолетних детей из многодетной семьи проживали в ненадлежащих условиях, отцом семейства обязанности по воспитанию и содержанию детей длительное время не исполнялись. В течение 2019 года он пять раз привлекался к административной ответственности", - отметили в ведомстве.

Кроме того, как сообщили в облпрокуратуре, органы опеки своевременные меры для защиты детей не приняли.

- Несмотря на наличие оснований для лишения родительских прав отца, органом опеки поставлен вопрос только об их ограничении, - отметила представитель облпрокуратуры Татьяна Цуканова. - Отсутствие надлежащего контроля за семьей, находящейся в социально опасном положении, повлекло существенное нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

В результате материалы проверки направлены в орган предварительного расследования, на их основании уже завели уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).