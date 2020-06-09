После снятия ограничений на перемещение москвичи вышли на пляжи

Жаркая погода и снятие ограничений на перемещение по городу позволили москвичам отправится отдыхать на городские пляжи.

Как рассказали "РГ" спасатели пляжа "Левобережье" пока происшествий на воде не было. Да и несмотря на снятие ограничений, официально открытие купального сезона не объявляли.

Это же подтвердил и представитель администрации, отказавшийся представиться. "Мы соблюдаем все меры безопасности: раз в час предупреждаем отдыхающих о запрете купания, о необходимости находиться на территории общественного места в маске и перчатках, соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра, еще совершаем обходы, лично предупреждаем надевать маски, - рассказывает представитель администрации пляжа. - Некоторые надевают. Остальные машут рукой, мол, ВОЗ рекомендовал на улице не носить. Но мы штрафы не имеем права брать - это привилегия полиции".

К слову, полиции здесь сегодня не видно. А территория уже готова для приема отдыхающих: лавочки, лежаки, пандусы для отдыха - покрашены. На всей территории есть отметки-напоминания о соблюдении социальной дистанции. Даже площадка для пляжного волейбола сверкает новым песком. Впрочем, пока площадка обтянута заградительной лентой, но на песке уже играют в мяч подростки. Закрытыми остаются тренажерная площадка, многочисленные кафе.

В воде купается не так много людей. Да это и понятно - температура воды в Химкинском водохранилище пока не превышает +18 градусов.

- Многие спрашивают, когда официально откроется пляж, говорим, что после 23 июня, когда фитнесом можно будет заниматься, а там видно будет, - поясняет один из спасателей, представившийся Алексеем.

Как рассказала "РГ" местная жительница со Смольной улицы Марианна Петрович, этот пляж считается городской зоной отдыха с купанием, однако в обычное лето купаться официально можно не более недели. "Все остальное время врачи запрещают, то палочки кишечные находят, то еще что-то. Но на это мало кто и раньше обращал внимания, все купались и сейчас вода прохладная, но вполне для небольшого заплыва подойдет, - рассказывает Петрович.