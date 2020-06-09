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09.06.2020 16:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Приезжий в Москве украл из гаража травматический пистолет и деньги

Текст: Михаил Фалалеев

В пресс-службе УВД по ЮАО столицы сообщили о задержании приезжего мужчины, подозреваемого в краже денег и оружия.

Фото: youtube.com
Найдены похищенные при нападении на инкассаторов в Красноярске 2 млн рублей

Неизвестный путем свободного доступа похитил из частного гаражного бокса травматический пистолет и деньги. Ущерб составил 1 миллион рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее неоднократно судимый приезжий.

Злоумышленник воспользовался тем, что гаражный бокс был не заперт, проник в него и совершил кражу. Похищенным он распорядился по своему усмотрению. По данным фактам следствием ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ "Кража" и статьей 226 УК РФ "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия Преступления Криминал Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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