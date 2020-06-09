Прокуратура Москвы поставила на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту смертельного ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Кроме того, по ее словам, прокуратура проверит исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя - Михаила Ефремова, находившегося на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым скончался