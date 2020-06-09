На учебно-тренировочной базе в подмосковном Новогорске начали подготовку наши взрослая и молодежная мужские сборные по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3.

По одному в номерах, с учетом требований безопасности, в корпусе УТЦ "Новогорск" разместились 22 кандидата в сборные. Заметим, что национальная дружина уже имеет гарантированную путевку на Олимпиаду в Токио, где предстоит дебют этой дисциплины. Россияне отобрались в Японию благодаря высокому положению в рейтинге Международной федерации баскетбола (ФИБА), учитывающем не только спортивные результаты, но и основные показатели развития вида спорта в стране - массовость и активность при проведении различных турниров.

В первой сборной у нас Даниил Абрамовский, Александр Антониковский, Никита Баринов, Кирилл Горнаев, Семен Дебда, Александр Захаров, Александр Зуев, Дмитрий Коршаков, Максим Староверов, Станислав Шаров. Что касается старшей "молодежки" возрастной категории до 23 лет, то здесь кандидаты в основной состав следующие: Василий Бердников, Константин Греков, Андрей Киселев, Иван Кузуб, Владимир Лаптев, Шухрат Мурадхаджаев, Никита Падун, Иван Пьянзин, Глеб Суворов, Алексей Топорков, Дмитрий Чебуркин, Владислав Шарапов.

Главный тренер сборной - Владимир Агабабьян, наставник команды ближайшего резерва - Дмитрий Зимин. Также в делегации тренеры по физической подготовке, врачи и массажисты.

Сбор состоит из нескольких циклов, его расписание откорректирует тренерский штаб в зависимости от развития ситуации. Медицинский протокол строго требует нахождения всех игроков внутри безопасного периметра, без выхода за пределы базы.

Нелишне напомнить, что по итогам прошлого сезона-2019 победно выступившая на первых Всемирных пляжных Играх в Дохе (Катар) наша команда под началом Дмитрия Зимина получила специальную награду от Российского комитета "Фэйр Плей". На том турнире за сборную играли Даниил Абрамовский, Василий Бердников, Иван Храмов и Дмитрий Чебуркин.

В матче предварительного этапа против Уганды, когда один из соперников получил травму и покинул площадку, россияне для честного уравнивания сил добровольно сняли игрока и встреча продолжилась в усеченном формате 2х2.