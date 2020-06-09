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09.06.2020 22:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новоселье на Печорской

В Бабушкинском районе готовится к открытию подстанция скорой помощи
Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Новоселье коллективу подстанции скорой помощи №17 обещают к осени. Как убедился во вторник мэр города Сергей Собянин, новое здание практически готово. Осталось лишь оборудовать его всем необходимым и начать обживать.

Надо ли говорить, какая радость это для коллектива подстанции? Ведь ее сотрудников пришлось расселить из устаревших строений постройки прошлого века по отдельным стационарам и поликлиникам еще в 2016 году. Где место смогли выделить, там и создали посты "скорой". И даже в таких условиях семнадцатая не потеряла своей скорости в оказании экстренной медпомощи жителям Бабушкинского и Лосиноостровского, а также районов Северное и Южное Медведково и Свиблово, где проживает порядка 450 тысяч москвичей. На их вызовы бригады семнадцатой приезжают в среднем за 11,1 минуты.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Московская "скорая" является одной из самых мощных и эффективных в мире с точки зрения скорости прибытия к пациентам и их госпитализации", - напомнил глава города. По его словам, врачи "скорой" достойно справились и с многократно возросшей на них нагрузкой в дни пандемии: "Хочу еще раз выразить им благодарность за ту подвижническую работу, которую они ведут". И это не просто слова. Решением мэра на время пандемии введены городские надбавки к зарплате работников "скорой" в дополнение к федеральным: врачам - по 50 тыс. рублей в месяц, среднему медперсоналу - по 30 тыс. рублей.

Заботится город и об условиях работы скорой помощи. Лишь за последние годы в Москве построено пять мощных подстанций и еще пять строятся. Готово здание для подстанции № 17. "Надеюсь, что в августе бригады здесь уже отметят свое новоселье", - сказал глава столицы.

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Он надеется, что медикам новостройка понравится. Трехэтажное здание площадью 4 тыс. кв. м рассчитано на 20 бригад. В нем созданы все условия для эффективной и комфортной работы. На первом этаже - гараж на 20 машин с автомойкой и системами обеззараживания автомобилей, медкабинет для помощи пациентам и предрейсовых осмотров водителей. На втором этаже помещения отданы в распоряжение работников. Третий этаж - административный.

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